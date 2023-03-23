Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла: ГРАФІК

Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла: ГРАФІК
У понеділок, 10 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 16:00 до 22:00.

З 00:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 усі черги без обмежень.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Графіки - за посиланням.

На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.
Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла: ГРАФІК

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

"Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - наголошують енергетики.

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Теги: Світло, Луцьк, Волинь
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