«Рішали все разом, але грішми керувала дружина»: пара з Волині відзначила 65 років подружнього життя
Сьогодні, 08:20
Віра та Микола Лисаки з села Грушівка Ковельського району відсвяткували "Залізне весілля" — 65 років сімейного життя. Подружжя Лисаків є парою, яка найдовше прожила у шлюбі в Колодяжненській громаді.
Про це Суспільному розповів селищний голова Віталій Кашик. З його слів, у громаді є ще чотири пари, які живуть після весілля понад 60 років разом.
Історія знайомства
Віра та Микола мешкали в одному селі Грушівка, де у 1957 році й познайомилися. За два роки пара одружилася та повінчалася у сусідньому селі. Весілля було невеликим — на 10 людей.
"Любили, зустрічалися. Дід бабу любив, баба діда любила", — каже Микола Лисак.
"Нас на самоскид кинули, в Рокитницю завезли. Отаке наше весілля було. Не так, як тепер. Отак сядеш, згадаєш. Здається, коли воно все пройшло", — говорить Віра Лисак.
"Усе робили разом"
Після одруження у Лисаків народилося чотири доньки. За слів жінки, довелося важко і багато працювати, аби прогодувати сім’ю. Віра Адамівна працювала у колгоспі, а Микола Кіндратович мав понад 80 вуликів та доглядав власну пасіку.
Сімейне життя було важким і повним турбот, але усі хатні справи робили разом, говорить жінка: "Микола на городі мені помагав, ми картоплю разом копали. Хазяйство теж тримали, бо як виживеш".
"У сім’ї повинна повага бути й любов"
Миколі Кіндратовичу зараз 91 рік, 14 років тому переніс інсульт, зараз практично не ходить. Вірі Адамівні – 85, теж має проблеми з артеріальним тиском. Зізнається: здоров’я та сил, як раніше, уже немає, тому корову та коня продали. У господарці — лише кури та пес.
Секрету міцних та тривалих стосунків, каже подружжя, немає. "У сім'ї повинна повага бути й любов: одне одного любити, одне одному уступати. Рішали все разом, але грішми керувала я, як дружина", — розповідає Віра Лисак.
"Батьки мої були доброзичливі. В них можна було побачити ту любов, ласку, доброту", — говорить старша донька Ольга Миколаївна, яка доглядає зараз батьків.
У подружжя Лисаків, які прожили у шлюбі 65 років, 5 внуків та 13 правнуків. Віра та Микола мріють дочекатися праправнуків та мирного неба.
"Щоб прожити трохи ще, а скільки дасть Господь, ніхто не знає, — каже жінка. — Своїй сім'ї: щоб спокій був. І всім бажаю, щоб були мир і перемога в нашій Україні".
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Про це Суспільному розповів селищний голова Віталій Кашик. З його слів, у громаді є ще чотири пари, які живуть після весілля понад 60 років разом.
Історія знайомства
Віра та Микола мешкали в одному селі Грушівка, де у 1957 році й познайомилися. За два роки пара одружилася та повінчалася у сусідньому селі. Весілля було невеликим — на 10 людей.
"Любили, зустрічалися. Дід бабу любив, баба діда любила", — каже Микола Лисак.
"Нас на самоскид кинули, в Рокитницю завезли. Отаке наше весілля було. Не так, як тепер. Отак сядеш, згадаєш. Здається, коли воно все пройшло", — говорить Віра Лисак.
"Усе робили разом"
Після одруження у Лисаків народилося чотири доньки. За слів жінки, довелося важко і багато працювати, аби прогодувати сім’ю. Віра Адамівна працювала у колгоспі, а Микола Кіндратович мав понад 80 вуликів та доглядав власну пасіку.
Сімейне життя було важким і повним турбот, але усі хатні справи робили разом, говорить жінка: "Микола на городі мені помагав, ми картоплю разом копали. Хазяйство теж тримали, бо як виживеш".
"У сім’ї повинна повага бути й любов"
Миколі Кіндратовичу зараз 91 рік, 14 років тому переніс інсульт, зараз практично не ходить. Вірі Адамівні – 85, теж має проблеми з артеріальним тиском. Зізнається: здоров’я та сил, як раніше, уже немає, тому корову та коня продали. У господарці — лише кури та пес.
Секрету міцних та тривалих стосунків, каже подружжя, немає. "У сім'ї повинна повага бути й любов: одне одного любити, одне одному уступати. Рішали все разом, але грішми керувала я, як дружина", — розповідає Віра Лисак.
"Батьки мої були доброзичливі. В них можна було побачити ту любов, ласку, доброту", — говорить старша донька Ольга Миколаївна, яка доглядає зараз батьків.
У подружжя Лисаків, які прожили у шлюбі 65 років, 5 внуків та 13 правнуків. Віра та Микола мріють дочекатися праправнуків та мирного неба.
"Щоб прожити трохи ще, а скільки дасть Господь, ніхто не знає, — каже жінка. — Своїй сім'ї: щоб спокій був. І всім бажаю, щоб були мир і перемога в нашій Україні".
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