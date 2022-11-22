Держпідтримка агросектору: скільки пільгових кредитів отримали волинські фермери

Держпідтримка агросектору: скільки пільгових кредитів отримали волинські фермери
287 фермерських господарств станом на початок червня 2024 року отримали пільгові кредити за державними програмами для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт.

Про це в коментарі Суспільному розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Людмила Петриканин. З її слів, агровиробники залучили 1,9 млрд гривень банківського кредитування.

"У багатьох аграріїв серед основних проблем — це недостатність обігових коштів. Але сьогодні працюють програми пільгового кредитування, зокрема є державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", — сказала посадовиця.
Людмила Петриканин зазначила, що в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підтримкою скористалися 220 агровиробників, яким банки-партнери надали позику в розмірі майже мільярд гривень.

"На весну пільгові кредити аграрії беруть в основному як обігові кошти для того, щоб посіяти, підживити, обробили сільськогосподарські культури", — додала заступниця директора обласного департаменту агропромислового розвитку.

Що відомо про програму "Доступні кредити 5-7-9"

Державна програма пільгових кредитів "Доступні кредити 5-7-9" в Україні почала діяти на початку 2020 року. У рамках програми держава компенсує частину ринкової ставки кредиту, а підприємець платить 5, 7 чи 9 % річних. У березні 2022 року Кабмін зняв усі обмеження щодо програми кредитування "5-7-9". Прем'єр Денис Шмигаль тоді заявив, що будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами.

14 березня 2023 року уряд ухвалив певні зміни для оптимізації держпрограм "Доступні кредити 5-7-9" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9" в умовах воєнного стану. У 2024 році для малих і середніх бізнесів в Україні передбачили 14 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу — до 250 тисяч грн — та тисячу грантів для переробних підприємств — до 8 мільйонів грн.

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Теги: кредити, фермери, Волинь
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