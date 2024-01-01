Шлях від солдата до командира: історія зв'язківця 100 бригади з Волині
Сьогодні, 05:12
30-річний волинянин Сергій від початку повномасштабного вторгнення служить у батальйоні Луцького району 100 окремої механізованої бригади. За цей час військовий пройшов шлях від солдата до командира відділення зв'язку.
Історію військовослужбовця розповіли у пресцентрі волинської бригади.
У цивільному житті, каже Сергій, працював оператором числового програмного керування на одному із підприємств Луцька. У війську отримав позивний "Скіф" і став солдатом-зв'язківцем.
Понад рік молодший сержант разом із побратимами виконував бойові завдання на Лиманському напрямку. Під час одного із бойових завдань Скіф разом із колегами потрапив під артилерійський обстріл і отримав поранення. Після двох місяців реабілітації Сергій повернувся до побратимів.
У квітні 2024 року підрозділ передислокували на Покровський напрямок, який, за словами військовослужбовця, був одним із найважчих.
"Покровськ, на відміну від Лиману, знаходиться в низовині, тож налаштувати якісний зв’язок із підрозділами було складно. На Лиманському напрямку нам вдавалося з однієї точки покрити 10-15 км зв’язку, на Покровському – не завжди вдавалося покрити зв’язком площу у 5 км. На новому напрямку наша частина співпрацювала із суміжниками, адже кожен новий підрозділ треба було "прив’язати" до нашого батальйону", – пригадує Скіф.
Зі слів військового, на передовій неодноразово доводилося налагоджувати зв'язок під обстрілами: "Від керованих авіабомб до мінометних снарядів та FPV-дронів. На Лиманському напрямку по нас прилітало близько десяти відсотків від того, що було на Покровському".
Сергій каже: у його підпорядкуванні — семеро військовослужбовців. Вдома на нього чекають дружина, батьки і п’ятирічний син.
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Історію військовослужбовця розповіли у пресцентрі волинської бригади.
У цивільному житті, каже Сергій, працював оператором числового програмного керування на одному із підприємств Луцька. У війську отримав позивний "Скіф" і став солдатом-зв'язківцем.
Понад рік молодший сержант разом із побратимами виконував бойові завдання на Лиманському напрямку. Під час одного із бойових завдань Скіф разом із колегами потрапив під артилерійський обстріл і отримав поранення. Після двох місяців реабілітації Сергій повернувся до побратимів.
У квітні 2024 року підрозділ передислокували на Покровський напрямок, який, за словами військовослужбовця, був одним із найважчих.
"Покровськ, на відміну від Лиману, знаходиться в низовині, тож налаштувати якісний зв’язок із підрозділами було складно. На Лиманському напрямку нам вдавалося з однієї точки покрити 10-15 км зв’язку, на Покровському – не завжди вдавалося покрити зв’язком площу у 5 км. На новому напрямку наша частина співпрацювала із суміжниками, адже кожен новий підрозділ треба було "прив’язати" до нашого батальйону", – пригадує Скіф.
Зі слів військового, на передовій неодноразово доводилося налагоджувати зв'язок під обстрілами: "Від керованих авіабомб до мінометних снарядів та FPV-дронів. На Лиманському напрямку по нас прилітало близько десяти відсотків від того, що було на Покровському".
Сергій каже: у його підпорядкуванні — семеро військовослужбовців. Вдома на нього чекають дружина, батьки і п’ятирічний син.
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