Шлях від солдата до командира: історія зв'язківця 100 бригади з Волині

30-річний волинянинвід початку повномасштабного вторгнення служить у батальйоні Луцького району 100 окремої механізованої бригади. За цей час військовий пройшов шлях від солдата до командира відділення зв'язку.Історію військовослужбовця розповіли у пресцентрі волинської бригади.У цивільному житті, каже Сергій, працював оператором числового програмного керування на одному із підприємств Луцька. У війську отримав позивний "Скіф" і став солдатом-зв'язківцем.Понад рік молодший сержант разом із побратимами виконував бойові завдання на Лиманському напрямку. Під час одного із бойових завдань Скіф разом із колегами потрапив під артилерійський обстріл і отримав поранення. Після двох місяців реабілітації Сергій повернувся до побратимів.У квітні 2024 року підрозділ передислокували на Покровський напрямок, який, за словами військовослужбовця, був одним із найважчих."Покровськ, на відміну від Лиману, знаходиться в низовині, тож налаштувати якісний зв’язок із підрозділами було складно. На Лиманському напрямку нам вдавалося з однієї точки покрити 10-15 км зв’язку, на Покровському – не завжди вдавалося покрити зв’язком площу у 5 км. На новому напрямку наша частина співпрацювала із суміжниками, адже кожен новий підрозділ треба було "прив’язати" до нашого батальйону", – пригадує Скіф.Зі слів військового, на передовій неодноразово доводилося налагоджувати зв'язок під обстрілами: "Від керованих авіабомб до мінометних снарядів та FPV-дронів. На Лиманському напрямку по нас прилітало близько десяти відсотків від того, що було на Покровському".Сергій каже: у його підпорядкуванні — семеро військовослужбовців. Вдома на нього чекають дружина, батьки і п’ятирічний син.