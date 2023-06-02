У Луцьку врятували двох людей, які ледве не втопилися у річці

9 червня працівники міського комунального рятувального поста на пляжі Центрального парку імені Лесі Українки в Луцьку врятували двох людей у річці.Про це повідомили у ДСНС Волині.Перший випадок трапився близько 19 години, хлопець пірнув у воду та вирішив перепливти річку на другий берег, але не розрахував свої сили і почав тонути. На щастя, його вчасно помітили працівники рятувального поста, які миттєво кинулись на допомогу юнакові і змогли витягти потопаючого на берег.Через декілька хвилин допомога матросів знадобилася іншому горе-плавцеві. Чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння пішов у воду, втратив контроль над собою і почав тонути. Рятувальники-матроси помітили чоловіка, рушили йому на допомогу та рятувальним кругом доправили чоловіка на берег.Врятовані від медичної допомоги відмовилися, посидівши на березі їм стало легше і вони пішли додому.