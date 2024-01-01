Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у криміналі

СБУ та ДБР зібрали докази злочинної діяльностіта– братів колишніх народних депутатів, які підозрюються у держзраді.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Наразі всі четверо переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь рф.Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.Мова йде про умисно виведені «в тінь» мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни рф проти нашої держави.Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники.За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам.У такий спосіб учасники «схеми» ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію.Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.Ініційована Службою безпеки судово-економічна експертиза підтвердила факти нанесення державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ у Львіській області спільно з слідчими ДБР і за процесуального керівництва обласної прокуратури.