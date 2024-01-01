Рідних полонених інформуватимуть у «Дії»: як це працюватиме

Рідні полонених отримуватимуть у Дії сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.Про це у телеграмі повідомив глава МінцифриРодини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти — вразливі. Часто, де просять гроші в обмін на «звільнення з полону». Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини.Щоб захистити родини від цього безладу, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у Дії.«Поясню, як це буде на ділі. Коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу. У Дію надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що:- заяву підтвердили;- до справи додали інформацію;- людину звільнили з полону.Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії.Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили», - зазначив Федоров.