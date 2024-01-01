Рідних полонених інформуватимуть у «Дії»: як це працюватиме

Рідних полонених інформуватимуть у «Дії»: як це працюватиме
Рідні полонених отримуватимуть у Дії сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це у телеграмі повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти — вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на «звільнення з полону». Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини.

Щоб захистити родини від цього безладу, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у Дії.

«Поясню, як це буде на ділі. Коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу. У Дію надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що:

- заяву підтвердили;
- до справи додали інформацію;
- людину звільнили з полону.

Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії.

Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили», - зазначив Федоров.

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Теги: полонені, росія
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