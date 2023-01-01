Росія використовує військовополонених для дестабілізації України

протест проти влади, мовляв, росія готова їх обміняти, але Україна від цього відмовляється.



Про це пише



Дружина військовополоненого розповіла, що її чоловіка полонили 24 лютого 2022 року, а на звʼязок він вийшов уперше 29 листопада 2023 року зі словами: «Валю, йди ускладни життя Києву».



Чоловік заборонив ставити запитання, вибачився і від'єднався.



За офіційними й підтвердженими даними росія утримує понад три тисячі українських військових, але реальна кількість може бути більшою. Останній обмін на рівні держав відбувся 7 серпня.



«Росія хоче вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада не займається цим питанням», - зазначає видання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія використовує українських військовополонених для тиску на Київ. Полонені масово дзвонять родинам і просять їх вийти на, мовляв, росія готова їх обміняти, але Україна від цього відмовляється.Про це пише Politico Дружина військовополоненого розповіла, що її чоловіка полонили 24 лютого 2022 року, а на звʼязок він вийшов уперше 29 листопада 2023 року зі словами: «, йди ускладни життя Києву».Чоловік заборонив ставити запитання, вибачився і від'єднався.За офіційними й підтвердженими даними росія утримує понад три тисячі українських військових, але реальна кількість може бути більшою. Останній обмін на рівні держав відбувся 7 серпня.«Росія хоче вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада не займається цим питанням», - зазначає видання.

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