Ціна філіжанки кави в Україні: на якому місці Волинь
Сьогодні, 11:20
Станом на кінець 2023 року середня вартість філіжанки еспресо на Волині складала 29 гривень. За цим показником область ділила 10 місце в Україні разом із Полтавщиною.
Про це йдеться в дослідженні "Індекс Еспресо", яке здійснила платформа відкритих даних Опендатабот, пише Економічна правда.
Загалом, Індекс Еспресо в Україні зріс за останні роки вдвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн — у 2023 році.
У середньому ціна на еспресо зростала на 1 грн на рік.
Найвищий стрибок у ціні відбувся у 2022 році. За рік середня вартість еспресо зросла з 20 грн до 28 грн.
Станом на грудень 2023 року найвища ціна еспресо в Україні — на Одещині (36 грн). На другому місці — Донеччина (35 грн). На третьому — Харківщина (32 грн).
Найнижча ціна еспресо — на Хмельниччині (21 грн). На другому місці — Сумщина (23 грн). На третьому — Житомирщина та Вінниччина (24 грн).
Нагадуємо, значення еспресо впливає на ціну будь-якого напою у кав'ярні - це основна складова кожного кавового напою.
Індекс Еспресо — це показник, який застосовується для виміру вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.
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Про це йдеться в дослідженні "Індекс Еспресо", яке здійснила платформа відкритих даних Опендатабот, пише Економічна правда.
Загалом, Індекс Еспресо в Україні зріс за останні роки вдвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн — у 2023 році.
У середньому ціна на еспресо зростала на 1 грн на рік.
Найвищий стрибок у ціні відбувся у 2022 році. За рік середня вартість еспресо зросла з 20 грн до 28 грн.
Станом на грудень 2023 року найвища ціна еспресо в Україні — на Одещині (36 грн). На другому місці — Донеччина (35 грн). На третьому — Харківщина (32 грн).
Найнижча ціна еспресо — на Хмельниччині (21 грн). На другому місці — Сумщина (23 грн). На третьому — Житомирщина та Вінниччина (24 грн).
Нагадуємо, значення еспресо впливає на ціну будь-якого напою у кав'ярні - це основна складова кожного кавового напою.
Індекс Еспресо — це показник, який застосовується для виміру вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.
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