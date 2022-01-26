Ціна філіжанки кави в Україні: на якому місці Волинь

Ціна філіжанки кави в Україні: на якому місці Волинь
Станом на кінець 2023 року середня вартість філіжанки еспресо на Волині складала 29 гривень. За цим показником область ділила 10 місце в Україні разом із Полтавщиною.

Про це йдеться в дослідженні "Індекс Еспресо", яке здійснила платформа відкритих даних Опендатабот, пише Економічна правда.

Загалом, Індекс Еспресо в Україні зріс за останні роки вдвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн — у 2023 році.

У середньому ціна на еспресо зростала на 1 грн на рік.

Найвищий стрибок у ціні відбувся у 2022 році. За рік середня вартість еспресо зросла з 20 грн до 28 грн.

Ціна філіжанки кави в Україні: на якому місці Волинь


Станом на грудень 2023 року найвища ціна еспресо в Україні — на Одещині (36 грн). На другому місці — Донеччина (35 грн). На третьому — Харківщина (32 грн).

Найнижча ціна еспресо — на Хмельниччині (21 грн). На другому місці — Сумщина (23 грн). На третьому — Житомирщина та Вінниччина (24 грн).

Ціна філіжанки кави в Україні: на якому місці Волинь


Нагадуємо, значення еспресо впливає на ціну будь-якого напою у кав'ярні - це основна складова кожного кавового напою.

Індекс Еспресо — це показник, який застосовується для виміру вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рейтинг, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ціна філіжанки кави в Україні: на якому місці Волинь
Сьогодні, 11:20
У Володимирі за 100 мільйонів хочуть збудувати реабілітаційний центр для військових
Сьогодні, 11:08
У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина
Сьогодні, 10:48
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик
Сьогодні, 10:25
Перемовини, які пропонує росія, – це наша капітуляція, – Данілов
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя: на якому місці Волинь Рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя: на якому місці Волинь
14 грудень, 19:20
ВНУ зайняв 22 позицію серед університетів України у міжнароднмоу рейтингу ВНУ зайняв 22 позицію серед університетів України у міжнароднмоу рейтингу
05 серпень, 03:41
Волинь одна з найгірших областей за кількістю щеплень Волинь одна з найгірших областей за кількістю щеплень
26 січень, 2022, 22:59
Громада на Волині увійшла до 10-ки найкращих в Україні Громада на Волині увійшла до 10-ки найкращих в Україні
03 вересень, 2021, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ціна філіжанки кави в Україні: на якому місці Волинь
Сьогодні, 11:20
 0
У Володимирі за 100 мільйонів хочуть збудувати реабілітаційний центр для військових
Сьогодні, 11:08
 0
У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина
Сьогодні, 10:48
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик
Сьогодні, 10:25
 0
Перемовини, які пропонує росія, – це наша капітуляція, – Данілов
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8