У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина





Про це



"Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:



12 - на Одещині,



3 - на Миколаївщині,



2 - на Вінниччині.



Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.



Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.



"На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", - зазначили Сили охорони півдня.



Нагадаємо, що вночі росія запустила по Україні 46 ударних безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".Про це повідомляють Сили оборони півдня."Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:12 - на Одещині,3 - на Миколаївщині,2 - на Вінниччині.Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється."На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", - зазначили Сили охорони півдня.Нагадаємо, що

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