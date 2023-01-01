У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина
Сьогодні, 10:48
Вночі ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:
12 - на Одещині,
3 - на Миколаївщині,
2 - на Вінниччині.
Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.
"На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", - зазначили Сили охорони півдня.
Нагадаємо, що вночі росія запустила по Україні 46 ударних безпілотників.
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Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:
12 - на Одещині,
3 - на Миколаївщині,
2 - на Вінниччині.
Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.
"На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", - зазначили Сили охорони півдня.
Нагадаємо, що вночі росія запустила по Україні 46 ударних безпілотників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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