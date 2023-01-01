У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина

У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина
Вночі ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:

12 - на Одещині,

3 - на Миколаївщині,

2 - на Вінниччині.

Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.
У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина

"На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", - зазначили Сили охорони півдня.

Нагадаємо, що вночі росія запустила по Україні 46 ударних безпілотників.

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Теги: Росія, Україна, війна
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