У Володимирі за 100 мільйонів хочуть збудувати реабілітаційний центр для військових

У Володимирі за 100 мільйонів хочуть збудувати реабілітаційний центр для військових
Один з найбільших будівельних проєктів у Володимирі наступного року – реабілітаційний центр для військових.

Про це пише БУГ.

На його будівництво необхідно близько 100 мільйона гривень. На брифінгу міського голови журналісти поцікавилися, де братимуть на це гроші.

За словами міського голови Ігоря Пальонки, на будівництво центру для реабілітації виділятимуть гроші з міського, державного бюджетів та грантових коштів на обладнання.

Планується зустріч з міністром охорони здоров’я, щоб залучити кошти ще й з міністерства.

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Теги: Володимир, військові, реабілітаційний центр
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