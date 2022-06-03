У Володимирі за 100 мільйонів хочуть збудувати реабілітаційний центр для військових





Про це пише



На його будівництво необхідно близько 100 мільйона гривень. На брифінгу міського голови журналісти поцікавилися, де братимуть на це гроші.



За словами міського голови Ігоря Пальонки, на будівництво центру для реабілітації виділятимуть гроші з міського, державного бюджетів та грантових коштів на обладнання.



Планується зустріч з міністром охорони здоров’я, щоб залучити кошти ще й з міністерства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Один з найбільших будівельних проєктів у Володимирі наступного року – реабілітаційний центр для військових.Про це пише БУГ На його будівництво необхідно близько 100 мільйона гривень. На брифінгу міського голови журналісти поцікавилися, де братимуть на це гроші.За словами міського голови, на будівництво центру для реабілітації виділятимуть гроші з міського, державного бюджетів та грантових коштів на обладнання.Планується зустріч з міністром охорони здоров’я, щоб залучити кошти ще й з міністерства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію