Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Олегом Демянчуком та Артемом Степчуком

Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Олегом Демянчуком та Артемом Степчуком
У четвер, 28 грудня, о 10 годині 30 хвилин у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Олега Демянчука та Артема Степчука.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Демянчук Олег Олексійович (22.12.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 17 грудня в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області.

Степчук Артем Васильович (20.06.1990 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 22 грудня в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.

Поховають Артема Степчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Олега Демянчука на кладовищі села Покащів Луцького району.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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