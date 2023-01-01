Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Олегом Демянчуком та Артемом Степчуком
Сьогодні, 12:05
У четвер, 28 грудня, о 10 годині 30 хвилин у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Олега Демянчука та Артема Степчука.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Демянчук Олег Олексійович (22.12.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 17 грудня в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області.
Степчук Артем Васильович (20.06.1990 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 22 грудня в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.
Поховають Артема Степчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Олега Демянчука на кладовищі села Покащів Луцького району.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Демянчук Олег Олексійович (22.12.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 17 грудня в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області.
Степчук Артем Васильович (20.06.1990 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 22 грудня в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.
Поховають Артема Степчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Олега Демянчука на кладовищі села Покащів Луцького району.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Львівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 12:21
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Олегом Демянчуком та Артемом Степчуком
Сьогодні, 12:05
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 11:46
Троє ексдепутатів Верховної Ради перетнули кордон під виглядом волонтерів і не повернулися в Україну, – ЗМІ
Сьогодні, 11:45