Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Олегом Демянчуком та Артемом Степчуком

У четвер, 28 грудня, о 10 годині 30 хвилин у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівуваннятаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Демянчук Олег Олексійович (22.12.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 17 грудня в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області.Степчук Артем Васильович (20.06.1990 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 22 грудня в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.Поховають Артема Степчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Олега Демянчука на кладовищі села Покащів Луцького району.