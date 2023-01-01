Зеленський похвалив волинського боксера як одного із кращих воїнів ЗСУ

Зеленський похвалив волинського боксера як одного із кращих воїнів ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський відзначив у своєму відеозверненні двох штурмовиків 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, серед яких солдат Василь Поліщукталановитий боксер із Володимира.

Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.

«Солдат Василь Поліщук та сержант Олег Бернадський – обидва надзвичайно ефективні, обидва були поранені, обидва взірцево сміливі. Дякую вам!» – наголосив президент.

Василь Поліщук – солдат штурмового підрозділу. У перші дні повномасштабної війни добровільно прийшов у військкомат і попросився в бойову бригаду, хоч і не мав армійського досвіду.

Після підготовки потрапив у гірсько-штурмову роту на передові позиції. Брав участь у кровопролитних боях на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині. Без страху йшов на штурми в перших лавах, ефективно знищував ворога зі стрілецької зброї. Отримав два поранення – від танкового снаряда й мінометної міни. На сторінці бригади солдата відзначають як дуже мотивованого, одного із кращих штурмовиків 128-ої ОГШБр.

Народився Василь Поліщук 2 січня 1991 року, навчався у Володимир-Волинській школі-інтернаті для дітей-сиріт. Займався боксом у тренера Володимира Подзізея у дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей-сиріт та у спортивному клубі «Любарт». Бронзовий призер Кубка України з боксу серед чоловіків, майстер спорту України, член олімпійської збірної, переможець міжнародних змагань. До повномасштабного вторгнення проживав у Любомлі, працював тренером з боксу у місцевому клубі.
Зеленський похвалив волинського боксера як одного із кращих воїнів ЗСУ

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Теги: Волинь, ЗСУ, наближають перемогу
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