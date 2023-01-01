Зеленський похвалив волинського боксера як одного із кращих воїнів ЗСУ
Сьогодні, 12:15
Президент України Володимир Зеленський відзначив у своєму відеозверненні двох штурмовиків 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, серед яких солдат Василь Поліщук – талановитий боксер із Володимира.
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
«Солдат Василь Поліщук та сержант Олег Бернадський – обидва надзвичайно ефективні, обидва були поранені, обидва взірцево сміливі. Дякую вам!» – наголосив президент.
Василь Поліщук – солдат штурмового підрозділу. У перші дні повномасштабної війни добровільно прийшов у військкомат і попросився в бойову бригаду, хоч і не мав армійського досвіду.
Після підготовки потрапив у гірсько-штурмову роту на передові позиції. Брав участь у кровопролитних боях на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині. Без страху йшов на штурми в перших лавах, ефективно знищував ворога зі стрілецької зброї. Отримав два поранення – від танкового снаряда й мінометної міни. На сторінці бригади солдата відзначають як дуже мотивованого, одного із кращих штурмовиків 128-ої ОГШБр.
Народився Василь Поліщук 2 січня 1991 року, навчався у Володимир-Волинській школі-інтернаті для дітей-сиріт. Займався боксом у тренера Володимира Подзізея у дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей-сиріт та у спортивному клубі «Любарт». Бронзовий призер Кубка України з боксу серед чоловіків, майстер спорту України, член олімпійської збірної, переможець міжнародних змагань. До повномасштабного вторгнення проживав у Любомлі, працював тренером з боксу у місцевому клубі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
«Солдат Василь Поліщук та сержант Олег Бернадський – обидва надзвичайно ефективні, обидва були поранені, обидва взірцево сміливі. Дякую вам!» – наголосив президент.
Василь Поліщук – солдат штурмового підрозділу. У перші дні повномасштабної війни добровільно прийшов у військкомат і попросився в бойову бригаду, хоч і не мав армійського досвіду.
Після підготовки потрапив у гірсько-штурмову роту на передові позиції. Брав участь у кровопролитних боях на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині. Без страху йшов на штурми в перших лавах, ефективно знищував ворога зі стрілецької зброї. Отримав два поранення – від танкового снаряда й мінометної міни. На сторінці бригади солдата відзначають як дуже мотивованого, одного із кращих штурмовиків 128-ої ОГШБр.
Народився Василь Поліщук 2 січня 1991 року, навчався у Володимир-Волинській школі-інтернаті для дітей-сиріт. Займався боксом у тренера Володимира Подзізея у дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей-сиріт та у спортивному клубі «Любарт». Бронзовий призер Кубка України з боксу серед чоловіків, майстер спорту України, член олімпійської збірної, переможець міжнародних змагань. До повномасштабного вторгнення проживав у Любомлі, працював тренером з боксу у місцевому клубі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Львівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 12:21
Зеленський похвалив волинського боксера як одного із кращих воїнів ЗСУ
Сьогодні, 12:15
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Олегом Демянчуком та Артемом Степчуком
Сьогодні, 12:05
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 11:46
Троє ексдепутатів Верховної Ради перетнули кордон під виглядом волонтерів і не повернулися в Україну, – ЗМІ
Сьогодні, 11:45