Як активізувати продажі: у Дія.Бізнес в Луцьку провів навчання засновник «Квадрата Зданевича»





Яким саме має бути алгоритм роботи, щоб активізувати клієнтів — під час лекції в центрі Михайло Зданевич. Він — засновник компанії «Квадрат Зданевича», сертифікований бізнес-тренер і має 23 роки досвіду у продажах.



Зокрема, лектор навчив, як правильно вести базу даних, «підігрівати» клієнтів, ефективно працювати із запереченнями, завоювати лояльність та перетворити ситуативного клієнта на постійного.



Участь у навчанні взяло понад 30 власників бізнесу та менеджерів із продажу. У коментарях учасники поділилися отриманими знаннями, які, на їхню думку, будуть надалі найбільш корисними для активізації продажів.



Віталій Харко, агробізнес





Захід був побудований не у формі лекції, а як діалог. Тому було цікаво послухати не тільки лектора, а й досвід інших учасників про те, як вони продають. Виявляється, для продажів у різних сферах потрібні фактично одні і ті ж знання, і люди озвучували одні і ті ж запити.

Наприклад, як працювати з клієнтами, які відразу просять ціни. Або ж — що потрібно зробити, щоб при продажах B2B відразу вийти на керівника, який приймає рішення, обходячи менеджерів.

Звернули увагу на важливість артикуляції і жестів під час розмови з клієнтом, важливість зовнішнього вигляду. Усе це може впливати на продажі.



Людмила Цапюк, поліграфія, рекламний бізнес



Ми не ведемо активні продажі — клієнти найчастіше відразу приходять до нас в офіс. Тому важливими є наші візуальні образи, контакт із клієнтом, подальша взаємодія — те, що ми не намагаємось продати по-максимуму, а хочемо стати партнерами.

Зафіксувала, що потрібно структурувати базу клієнтів і вдосконалити наші шаблони переписки. Перш за все, скоротимо тексти — щоб вони поміщалися на одному екрані телефону.



Ірина Скиданюк, психологічна допомога



У нас найбільше продажів — через телефонні розмови, тому мені було найцікавіше послухати саме ці кейси. Розглядали практичну ситуацію — імітували розмову між покупцем і продавцем. У процесі детально розбирали усі етапи розмови: як емоційний стан впливає на рішення, як ставити відкриті запитання, як підігрівати клієнта, як визначити його потреби і зацікавити його.



Руслан Кожан, кур’єр



Багато говорили про налагодження контакту з клієнтами. На початку спілкування потрібно розказати про те, чим займаєтесь, але не вдаватися в деталі — щоб зацікавити, але не перевантажувати інформацією. Це дасть можливість клієнту самому визначити, чи йому це цікаво і він сам при потребі звернеться.



Ірина Ящук, продаж автомобілів



Наші менеджери зазвичай мають дуже велике навантаження, тому не завжди можуть відповісти на повідомлення клієнтів відразу. Але зараз люди хочуть моментальний контакт. Зрозуміла, що маємо змінити підхід. Яким би зайнятим не був менеджер — якщо прийшла заявка, потрібно відразу привітатися і скинути невелику презентацію про послуги чи товар. А далі вже можна вказати, що зараз ти на огляді автомобіля, тому невдовзі зв’яжешся. Це, по-перше, додасть цінності бізнесу, адже покаже, що є багато замовлень і менеджери працюють. А, по-друге, ти вже встановиш перший контакт і більш лояльне ставлення клієнта.



Наталія Бєлімова, кондитерські вироби



Раніше я відразу на перший запит скидала клієнтам прайс. Але зараз розумію, що потрібно спершу надіслати пропозицію без прайсу, щоб познайомити клієнта з собою.



У мене раніше бувало, що клієнти «губляться». Тобто — один раз звернулися, купили щось чи ні, але далі я про них забуваю. Але клієнтів не можна губити. Для цього у базі з їхніми даними потрібно прописати наступну дію по кожному клієнту. Навіть, якщо він не зробив замовлення, про нього не потрібно забувати і спробувати повернути через пів року. Якщо по кожному клієнту запланувати майбутню пропозицію, це допоможе не пропустити багато можливостей.



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Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

Подія відбудеться у межах програми «Фінансист», що реалізується у рамках тристороннього партнерства мережі центрів Дія.Бізнес, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard, спрямованого на розвиток і підтримку вітчизняних підприємців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уміння вести ефективні продажі та залучати нових клієнтів залежить від багатьох факторів, особливо у нинішній час, коли бізнес-середовище змінилося. Багато бізнесів були змушені релокуватись, власні справи відкривають ветерани та ВПО, а існуючий бізнес розвивається в нових воєнних реаліях.Яким саме має бути алгоритм роботи, щоб активізувати клієнтів — під час лекції в центрі Дія.Бізнес у Луцьку детальніше розповів бізнес-тренер. Він — засновник компанії «Квадрат Зданевича», сертифікований бізнес-тренер і має 23 роки досвіду у продажах.Зокрема, лектор навчив, як правильно вести базу даних, «підігрівати» клієнтів, ефективно працювати із запереченнями, завоювати лояльність та перетворити ситуативного клієнта на постійного.Участь у навчанні взяло понад 30 власників бізнесу та менеджерів із продажу. У коментарях учасники поділилися отриманими знаннями, які, на їхню думку, будуть надалі найбільш корисними для активізації продажів.Захід був побудований не у формі лекції, а як діалог. Тому було цікаво послухати не тільки лектора, а й досвід інших учасників про те, як вони продають. Виявляється, для продажів у різних сферах потрібні фактично одні і ті ж знання, і люди озвучували одні і ті ж запити.Наприклад, як працювати з клієнтами, які відразу просять ціни. Або ж — що потрібно зробити, щоб при продажах B2B відразу вийти на керівника, який приймає рішення, обходячи менеджерів.Звернули увагу на важливість артикуляції і жестів під час розмови з клієнтом, важливість зовнішнього вигляду. Усе це може впливати на продажі.Ми не ведемо активні продажі — клієнти найчастіше відразу приходять до нас в офіс. Тому важливими є наші візуальні образи, контакт із клієнтом, подальша взаємодія — те, що ми не намагаємось продати по-максимуму, а хочемо стати партнерами.Зафіксувала, що потрібно структурувати базу клієнтів і вдосконалити наші шаблони переписки. Перш за все, скоротимо тексти — щоб вони поміщалися на одному екрані телефону.У нас найбільше продажів — через телефонні розмови, тому мені було найцікавіше послухати саме ці кейси. Розглядали практичну ситуацію — імітували розмову між покупцем і продавцем. У процесі детально розбирали усі етапи розмови: як емоційний стан впливає на рішення, як ставити відкриті запитання, як підігрівати клієнта, як визначити його потреби і зацікавити його.Багато говорили про налагодження контакту з клієнтами. На початку спілкування потрібно розказати про те, чим займаєтесь, але не вдаватися в деталі — щоб зацікавити, але не перевантажувати інформацією. Це дасть можливість клієнту самому визначити, чи йому це цікаво і він сам при потребі звернеться.Наші менеджери зазвичай мають дуже велике навантаження, тому не завжди можуть відповісти на повідомлення клієнтів відразу. Але зараз люди хочуть моментальний контакт. Зрозуміла, що маємо змінити підхід. Яким би зайнятим не був менеджер — якщо прийшла заявка, потрібно відразу привітатися і скинути невелику презентацію про послуги чи товар. А далі вже можна вказати, що зараз ти на огляді автомобіля, тому невдовзі зв’яжешся. Це, по-перше, додасть цінності бізнесу, адже покаже, що є багато замовлень і менеджери працюють. А, по-друге, ти вже встановиш перший контакт і більш лояльне ставлення клієнта.Раніше я відразу на перший запит скидала клієнтам прайс. Але зараз розумію, що потрібно спершу надіслати пропозицію без прайсу, щоб познайомити клієнта з собою.У мене раніше бувало, що клієнти «губляться». Тобто — один раз звернулися, купили щось чи ні, але далі я про них забуваю. Але клієнтів не можна губити. Для цього у базі з їхніми даними потрібно прописати наступну дію по кожному клієнту. Навіть, якщо він не зробив замовлення, про нього не потрібно забувати і спробувати повернути через пів року. Якщо по кожному клієнту запланувати майбутню пропозицію, це допоможе не пропустити багато можливостей.* * *Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».Подія відбудеться у межах програми «Фінансист», що реалізується у рамках тристороннього партнерства мережі центрів Дія.Бізнес, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard, спрямованого на розвиток і підтримку вітчизняних підприємців.

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