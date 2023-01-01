Опублікували зворушливе відео з колядкою від волинських воїнів на фронті





Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.



«Колядує Волинська бригада тероборони! А саме – бійці третьої стрілецької роти 55 окремого батальйону 100 обр ТрО! Христос народився!» - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, військовослужбовці Волинської тероборони продовжують знищувати російських загарбників на передовій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі з’явилося щемливе відео, де колядують військовослужбовці волинської бригади тероборони на передовій.Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.«Колядує Волинська бригада тероборони! А саме – бійці третьої стрілецької роти 55 окремого батальйону 100 обр ТрО! Христос народився!» - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, військовослужбовці Волинської тероборонина передовій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію