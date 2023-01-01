Опублікували зворушливе відео з колядкою від волинських воїнів на фронті
Сьогодні, 13:15
У мережі з’явилося щемливе відео, де колядують військовослужбовці волинської бригади тероборони на передовій.
Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.
«Колядує Волинська бригада тероборони! А саме – бійці третьої стрілецької роти 55 окремого батальйону 100 обр ТрО! Христос народився!» - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, військовослужбовці Волинської тероборони продовжують знищувати російських загарбників на передовій.
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Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.
«Колядує Волинська бригада тероборони! А саме – бійці третьої стрілецької роти 55 окремого батальйону 100 обр ТрО! Христос народився!» - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, військовослужбовці Волинської тероборони продовжують знищувати російських загарбників на передовій.
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