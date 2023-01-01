Експомічник Портнова у 2014 році їздив в окупований Крим працювати в інтересах росіян

Сергій Коровченко у 2014 році їздив в окупований Крим «курувати» певні питання в інтересах росіян.



Про це свідчать аудіозаписи, які опинилися в розпорядженні



Як можна припустити із записів, Коровченко у 2014 році співпрацював з ексдепутатом Верховної Ради Левом Миримським — вони разом їздили в окупований Крим. Крім того, судячи з аудіозаписів, Миримський і Коровченко, ймовірно, діяли з відома або вказівки ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.



Судячи з аудіозаписів, в окупований Крим Миримський і Коровченко збиралися вирушити 16 квітня 2014 року. Ось фрагмент їхньої телефонної розмови від 6 квітня 2014 року.



— Сергій Коровченко: А мені також треба їхати на Крим?



— Лев Миримський: Так ось нам із тобою треба їхати на Крим, так.



— Сергій Коровченко: А навіщо, питання?



— Лев Миримський: Це я тобі розповім не телефоном.



— Сергій Коровченко: Так? Зрозумів. Ну гаразд, добре.



— Лев Миримський: Це все узгоджено. Плюс, я гадаю, тобі все сподобається. Тобі все сподобається.



— Сергій Коровченко: Почекай, а я там працюватиму чи що?



— Лев Миримський: Ти будеш курувати.



— Сергій Коровченко: А, я куруватиму? Ну це мені більше подобається.



Відомо, що щодо Сергія Коровченка українські слідчі відкривали кримінальне провадження. Нині воно закрите. У межах провадження слідство перевіряло причетність Коровченка до підготовки півострова під «юрисдикцію» рф.



Аудіозаписи це підтверджують. На них Коровченко і Миримський обговорюють програш у суді у якійсь гіпотетичній справі і не знають — українські чи російські суди розглядатимуть майбутню касацію. Вони водночас підкреслюють, що на рішення треба якось вплинути та зробити це може «АВ» — як можна припустити з аудіо, йдеться про Андрія Володимировича Портнова.



На ще одному записі Коровченко і Миримський, які, як можна припустити з аудіо, ймовірно, діють з відома або вказівок Портнова, уже напряму говорять про те, що мають вирішити долю майже 200 підприємств в окупованому Криму. У межах того самого кримінального провадження слідчі, до речі, перевіряли причетність Коровченка до «переоформлення» майна в окупованому Криму через суди.



Ім'я Сергія Коровченка раніше фігурувало у плівках радника путіна Сергія Глазьєва. росіяни обговорювали важливість збереження його на посаді начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.



Сам Коровченко, коментуючи плівки, заявляв, що 6 березня поїхав з Криму і там його не було.



Зараз Коровченко живе в Україні, займається підприємництвом. Цього року передав українським військовим автівки. Тепер він збирається захищати інтереси українського бізнесу, який постраждав від російської агресії.



Два місяці тому митрополит Епіфаній нагородив Коровченка орденом Святого Архистратига Михаїла І — за відновлення храму в Прилуках. Ми намагалися розпитати в пана Сергія про його минуле і теперішнє, але на дзвінки він не відповів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексначальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму, а нині український підприємець і благодійнику 2014 році їздив в окупований Крим «курувати» певні питання в інтересах росіян.Про це свідчать аудіозаписи, які опинилися в розпорядженні hromadske Як можна припустити із записів, Коровченко у 2014 році співпрацював з ексдепутатом Верховної Ради— вони разом їздили в окупований Крим. Крім того, судячи з аудіозаписів, Миримський і Коровченко, ймовірно, діяли з відома або вказівки ексзаступника голови адміністраціїСудячи з аудіозаписів, в окупований Крим Миримський і Коровченко збиралися вирушити 16 квітня 2014 року. Ось фрагмент їхньої телефонної розмови від 6 квітня 2014 року.— Сергій Коровченко: А мені також треба їхати на Крим?— Лев Миримський: Так ось нам із тобою треба їхати на Крим, так.— Сергій Коровченко: А навіщо, питання?— Лев Миримський: Це я тобі розповім не телефоном.— Сергій Коровченко: Так? Зрозумів. Ну гаразд, добре.— Лев Миримський: Це все узгоджено. Плюс, я гадаю, тобі все сподобається. Тобі все сподобається.— Сергій Коровченко: Почекай, а я там працюватиму чи що?— Лев Миримський: Ти будеш курувати.— Сергій Коровченко: А, я куруватиму? Ну це мені більше подобається.Відомо, що щодо Сергія Коровченка українські слідчі відкривали кримінальне провадження. Нині воно закрите. У межах провадження слідство перевіряло причетність Коровченка до підготовки півострова під «юрисдикцію» рф.Аудіозаписи це підтверджують. На них Коровченко і Миримський обговорюють програш у суді у якійсь гіпотетичній справі і не знають — українські чи російські суди розглядатимуть майбутню касацію. Вони водночас підкреслюють, що на рішення треба якось вплинути та зробити це може «АВ» — як можна припустити з аудіо, йдеться про Андрія Володимировича Портнова.На ще одному записі Коровченко і Миримський, які, як можна припустити з аудіо, ймовірно, діють з відома або вказівок Портнова, уже напряму говорять про те, що мають вирішити долю майже 200 підприємств в окупованому Криму. У межах того самого кримінального провадження слідчі, до речі, перевіряли причетність Коровченка до «переоформлення» майна в окупованому Криму через суди.Ім'я Сергія Коровченка раніше фігурувало у плівках радникаСергія Глазьєва. росіяни обговорювали важливість збереження його на посаді начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.Сам Коровченко, коментуючи плівки, заявляв, що 6 березня поїхав з Криму і там його не було.Зараз Коровченко живе в Україні, займається підприємництвом. Цього року передав українським військовим автівки. Тепер він збирається захищати інтереси українського бізнесу, який постраждав від російської агресії.Два місяці тому митрополитнагородив Коровченка орденом Святого Архистратига Михаїла І — за відновлення храму в Прилуках. Ми намагалися розпитати в пана Сергія про його минуле і теперішнє, але на дзвінки він не відповів.

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