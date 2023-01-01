Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв

Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Відразу з двома захисниками України попрощалися сьогодні, 27 грудня, жителі Луцької громади — Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим. Вони склали свої молоді життя у боротьбі із російським агресором.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Афанасьєва Віктора Сергійовича (11.10.2000 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 29 серпня 2023 року в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв

Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв

Також цього дня о 12:00 у храмі Святого Василя Великого села Боголюби відспівали Щирого Станіслава Олександровича (23.12.1985 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 4 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв

До спільної молитви за упокій його душі разом із рідними та близькими Героя доєдналися і представники влади.
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв

Поховали воїна на місцевому сільському кладовищі.
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.

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Теги: загиблі, війна
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