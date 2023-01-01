Залужний нагородив волинського волонтера

Андрій Ольховий отримав подяку від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Світлину відзнаки волонтер опублікував у фейсбуці.



Валерій Залужний висловив подяку волонтеру за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу ЗСУ, що наближає перемогу над ворогом.







«Щиро дякую пану генералу, за нагороду і просто дякую! Дякую всім і кожному окремо, колективу з яким спільно виконуємо нелегку, але потрібну місію. Разом до перемоги. Честь маю», - зазначив Андрій Ольховий.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський волонтеротримав подяку від головнокомандувача Збройних сил УкраїниСвітлину відзнаки волонтер опублікував у фейсбуці.Валерій Залужний висловив подяку волонтеру за активну громадянську позицію, патріотизм тащо наближає перемогу над ворогом.«Щиро дякую пану генералу, за нагороду і просто дякую! Дякую всім і кожному окремо, колективу з яким спільно виконуємо нелегку, але потрібну місію. Разом до перемоги. Честь маю», - зазначив Андрій Ольховий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію