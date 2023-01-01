Залужний нагородив волинського волонтера

Залужний нагородив волинського волонтера
Волинський волонтер Андрій Ольховий отримав подяку від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Світлину відзнаки волонтер опублікував у фейсбуці.

Валерій Залужний висловив подяку волонтеру за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу ЗСУ, що наближає перемогу над ворогом.

Залужний нагородив волинського волонтера


«Щиро дякую пану генералу, за нагороду і просто дякую! Дякую всім і кожному окремо, колективу з яким спільно виконуємо нелегку, але потрібну місію. Разом до перемоги. Честь маю», - зазначив Андрій Ольховий.
Залужний нагородив волинського волонтера

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Теги: волонтери, Волинь, наближають перемогу
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