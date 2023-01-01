Залужний нагородив волинського волонтера
Сьогодні, 14:26
Волинський волонтер Андрій Ольховий отримав подяку від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Світлину відзнаки волонтер опублікував у фейсбуці.
Валерій Залужний висловив подяку волонтеру за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу ЗСУ, що наближає перемогу над ворогом.
«Щиро дякую пану генералу, за нагороду і просто дякую! Дякую всім і кожному окремо, колективу з яким спільно виконуємо нелегку, але потрібну місію. Разом до перемоги. Честь маю», - зазначив Андрій Ольховий.
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Світлину відзнаки волонтер опублікував у фейсбуці.
Валерій Залужний висловив подяку волонтеру за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу ЗСУ, що наближає перемогу над ворогом.
«Щиро дякую пану генералу, за нагороду і просто дякую! Дякую всім і кожному окремо, колективу з яким спільно виконуємо нелегку, але потрібну місію. Разом до перемоги. Честь маю», - зазначив Андрій Ольховий.
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