Патрульні оприлюднили деталі аварії на Львівській у Луцьку

У Луцьку нетверезий водій наїхав на припарковане авто на Львівській. На місці працювали патрульні.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Дорожньо-транспортна пригода, близько 11:00, на вулиці Львівській. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що керманич автомобіля марки BMW не дотримався безпечної швидкості, не був уважний та здійснив наїзд на припарковане авто.Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2, 6 проміле, що перевищує максимально допустиму норму в 13 разів.На громадянина поліцейські склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.