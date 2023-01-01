Патрульні оприлюднили деталі аварії на Львівській у Луцьку
Сьогодні, 14:35
У Луцьку нетверезий водій наїхав на припарковане авто на Львівській. На місці працювали патрульні.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 11:00, на вулиці Львівській. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що керманич автомобіля марки BMW не дотримався безпечної швидкості, не був уважний та здійснив наїзд на припарковане авто.
Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2, 6 проміле, що перевищує максимально допустиму норму в 13 разів.
На громадянина поліцейські склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 11:00, на вулиці Львівській. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що керманич автомобіля марки BMW не дотримався безпечної швидкості, не був уважний та здійснив наїзд на припарковане авто.
Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2, 6 проміле, що перевищує максимально допустиму норму в 13 разів.
На громадянина поліцейські склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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