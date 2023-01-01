На Львівській у Луцьку – аварія

На Львівській у Луцьку – аварія
Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 27 грудня, на вулиці Львівській у Луцьку.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку близько 11:00 сталася аварія на вулиці Львівській.

Одна з автівок – на тротуарі, у неї повністю зім'ятий багажник. Інший автомобіль – теж має пошкодження.

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

На місці ДТП працює поліція.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Дубнівська сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі Bolt.

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Теги: ДТП, Луцьк
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