Рідним трьох загиблих Героїв з Луцького району вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

Рідним трьох загиблих Героїв з Луцького району вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Троє військовослужбовців Луцького району посмертно відзначили високими державними нагородами.

Про це повідомили у Луцькій РВА.

Ярослав Федорець, В’ячеслав Максимук та Вадим Сілаєв - Воїни Небесного Легіону, які полягли в боротьбі за волю й незалежність України. Сьогодні, 27 грудня, ордени родинам полеглих Героїв вручили начальник Луцької РВА Анатолій Костик, Боратинський сільський голова Сергій Яручик спільно із представниками Луцького РТЦК та СП.

Федорець Ярослав Володимирович, 25-річний військовослужбовець з села Гаразджа, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 22 липня 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

Мамі загиблого Героя Іванні Федорець вручили орден «За мужність» III ступеня, яким його відзначено посмертно.

Старший сержант В'ячеслав Максимук, житель села Струмівка, воював за Україну у лавах 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Обіймав посаду командира відділення. Загинув 23 червня 2022 року під час виконання бойового завдання біля міста Лисичанськ на Луганщині. Воїну було 39 років.

Медаль «За військову службу Україні» (посмертно) урочисто вручили батькам загиблого Героя Максимуку Ігорю Миколайовичу та Максимук Галині Юхимівні.

У бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, житель села Лаврів Вадим Сілаєв під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області загинув 2 вересня в результаті танкового обстрілу з боку противника. 8 вересня Вадиму мало б виповнитися 28 років…
Рідним трьох загиблих Героїв з Луцького району вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) отримали мама Тетяна Св’ятославівна та батько Олексій Васильович.
Рідним трьох загиблих Героїв з Луцького району вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Рідним трьох загиблих Героїв з Луцького району вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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