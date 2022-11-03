Волинянин піде під суд через незаконний «стартап» у Львові

На Львівщині судитимуть 22-річного волинянина, причетного до кількох випадківорендованими автомобілями.Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівської області.Обвинувачений, 22-річний мешканець Волинської області, брав у приватних осіб автомобілі в оренду нібито для надання транспортних послуг, після чого розміщував на профільних сайтах оголошення про їх продаж, реалізовував третім особам, а отримані кошти привласнював.Правоохоронці почали розслідування після того, як власників одного з автомобілів, який здав його в оренду зловмиснику, виявив оголошення про продаж свого транспортного засобу в мережі Інтернет та звернувся за допомогою у поліцію.До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини. Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 22-річний мешканець Волинської області.Також встановлено, що 21 вересня обвинувачений орендував у жителя Львова автомобіль «Mitsubishi Pajero» нібито з метою надавати транспортні послуги під час обслуговування весільних церемоній. Сторони узгодили розмір орендної платні та інші умови, після чого власник передав транспортний засіб та технічний паспорт «орендарю».Проте, вже наступного дня зловмисник продав орендований автомобіль мешканцю Волинської області за 7 300 доларів США, а отримані кошти привласнив. При цьому ринкова вартість проданого «Mitsubishi Pajero» становить 400 тисяч гривень (більше 10 тисяч доларів США).Також правоохоронці встановили, що обвинувачений причетний до скоєння ще трьох подібних злочинів. Внаслідок його незаконних дій постраждали мешканці Львова, Києва, Рівного та Хмельницького.Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури за ч.2,3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.