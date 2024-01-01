На війні з окупанами загинув Герой з Луцька Юрій Сілюк

На війні з окупанами загинув Герой з Луцька Юрій Сілюк
На війні загинув Герой з Луцька Юрій Сілюк.

Про це повідомив Олександр Лєсной у Фейсбуці, – пише ВСН.

Самооборонівець Сілюк Юрій Юрійович загинув, допомагаючи своїм побратимам. Воїн вивозив їх не на броні, а у цивільному джипі-пікапі.

«Чесна та порядна людина... Слава Воїну!», - пише Олександр.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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