Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з пара веслування академічного
Сьогодні, 08:09
Волинянин Станіслав Самолюк став бронзовим призером чемпіонату Європи з пара веслування академічного.
Про це повідомили в Центрі фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.
У запливі 27 квітня Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик посіли третє місце на п'єдесталі. Учасники поступилися представникам Великої Британії, які посіли друге місце, а переможцями чемпіонату Європи стали представники Франції.
У змаганнях також беруть участь волиняни Анна Айсанова та Іван Купрійчук. 27 квітня о 15:06 за київським часом за медалі чемпіонату Європи буде змагатися Анна Айсанова.
Чемпіонат Європи з пара веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату проходить у місті Сегед (Угорщина) з 25 по 28 квітня.
Довідково: Станіслав Самолюк народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель. Член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, майстер спорту України міжнародного класу.
З листопада 2018 року по даний час займається академічним веслуванням. Учасник XVI літніх Паралімпійських ігор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Центрі фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.
У запливі 27 квітня Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик посіли третє місце на п'єдесталі. Учасники поступилися представникам Великої Британії, які посіли друге місце, а переможцями чемпіонату Європи стали представники Франції.
У змаганнях також беруть участь волиняни Анна Айсанова та Іван Купрійчук. 27 квітня о 15:06 за київським часом за медалі чемпіонату Європи буде змагатися Анна Айсанова.
Чемпіонат Європи з пара веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату проходить у місті Сегед (Угорщина) з 25 по 28 квітня.
Довідково: Станіслав Самолюк народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель. Член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, майстер спорту України міжнародного класу.
З листопада 2018 року по даний час займається академічним веслуванням. Учасник XVI літніх Паралімпійських ігор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з пара веслування академічного
Сьогодні, 08:09
У РПЦ заявили, що більше не пропонуватимуть «великоднє перемир'я» через «нерозуміння з боку України»
Сьогодні, 06:06
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00