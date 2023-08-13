Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з пара веслування академічного

Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з пара веслування академічного
Волинянин Станіслав Самолюк став бронзовим призером чемпіонату Європи з пара веслування академічного.

Про це повідомили в Центрі фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.

У запливі 27 квітня Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик посіли третє місце на п'єдесталі. Учасники поступилися представникам Великої Британії, які посіли друге місце, а переможцями чемпіонату Європи стали представники Франції.

У змаганнях також беруть участь волиняни Анна Айсанова та Іван Купрійчук. 27 квітня о 15:06 за київським часом за медалі чемпіонату Європи буде змагатися Анна Айсанова.

Чемпіонат Європи з пара веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату проходить у місті Сегед (Угорщина) з 25 по 28 квітня.

Довідково: Станіслав Самолюк народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель. Член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, майстер спорту України міжнародного класу.

З листопада 2018 року по даний час займається академічним веслуванням. Учасник XVI літніх Паралімпійських ігор.

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Теги: Волинь, спортсмен, веслування
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