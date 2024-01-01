З 2023 року вважався безвісти зниклим: повідомили про загибель Героя з Волині
Сьогодні, 22:44
26 квітня стало відомо про загибель жителя села Дубове, командира механізованого відділення, старшого сержанта - Романа Кондратюка, який з 2023 року вважався безвісти зниклим.
Про це інформують у Дубівській громаді.
"26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, її свободу і незалежність загинув житель села Дубове, командир механізованого відділення, старший сержант - Роман Петрович Кондратюк, в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. З липня минулого року Роман Кондратюк рахувався безвісти зниклим…", - йдеться у повідомленні.
Деталі щодо зустрічі, прощання та похорону Романа Кондратюка повідомлять згодом, наразі відомо, що зустрічатимуть Героя в селі Дубове завтра – в суботу, 27 квітня, а поховання відбудеться в неділю, 28 квітня.
У зв'язку із сумною подією, у Дубівській громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.
"Висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, батькам, усім рідним та близьким, усім хто знав, шанував і любив Романа Кондратюка! Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!", - написали у Фейсбуці представники громади.
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Про це інформують у Дубівській громаді.
"26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, її свободу і незалежність загинув житель села Дубове, командир механізованого відділення, старший сержант - Роман Петрович Кондратюк, в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. З липня минулого року Роман Кондратюк рахувався безвісти зниклим…", - йдеться у повідомленні.
Деталі щодо зустрічі, прощання та похорону Романа Кондратюка повідомлять згодом, наразі відомо, що зустрічатимуть Героя в селі Дубове завтра – в суботу, 27 квітня, а поховання відбудеться в неділю, 28 квітня.
У зв'язку із сумною подією, у Дубівській громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.
"Висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, батькам, усім рідним та близьким, усім хто знав, шанував і любив Романа Кондратюка! Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!", - написали у Фейсбуці представники громади.
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