З 2023 року вважався безвісти зниклим: повідомили про загибель Героя з Волині

26 квітня стало відомо про загибель жителя села Дубове, командира механізованого відділення, старшого сержанта -, який з 2023 року вважався безвісти зниклим.Про це інформують у Дубівській громаді."26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, її свободу і незалежність загинув житель села Дубове, командир механізованого відділення, старший сержант - Роман Петрович Кондратюк, в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. З липня минулого року Роман Кондратюк рахувався безвісти зниклим…", - йдеться у повідомленні.Деталі щодо зустрічі, прощання та похорону Романа Кондратюка повідомлять згодом, наразі відомо, що зустрічатимуть Героя в селі Дубове завтра – в суботу, 27 квітня, а поховання відбудеться в неділю, 28 квітня.У зв'язку із сумною подією, у Дубівській громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба."Висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, батькам, усім рідним та близьким, усім хто знав, шанував і любив Романа Кондратюка! Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!", - написали у Фейсбуці представники громади.