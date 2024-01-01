ППО окупантів не перехопила жодну ціль: ЗСУ уразили зенітні ракетні комплекси в Криму

ППО окупантів не перехопила жодну ціль: ЗСУ уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси рф в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі.

"Сьогодні вночі, 10 червня, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною” протиповітряною обороною противника", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів
С-300/С-400.

Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.

Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат.

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Теги: Росія, Україна, війна
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