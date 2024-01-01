Лучан попередили про небезпечну грозу вночі
Сьогодні, 16:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.
Як ідеться в повідомленні синоптиків, вночі 11 червня в Луцьку та по області очікується гроза.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - інформує обласний гідрометцентр.
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Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.
Як ідеться в повідомленні синоптиків, вночі 11 червня в Луцьку та по області очікується гроза.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - інформує обласний гідрометцентр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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