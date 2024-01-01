Лучан попередили про небезпечну грозу вночі

опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.



Як ідеться в повідомленні синоптиків, вночі 11 червня в Луцьку та по області очікується гроза.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - інформує обласний гідрометцентр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорологіїпро небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.Як ідеться в повідомленні синоптиків, вночі 11 червня в Луцьку та по області очікується гроза.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - інформує обласний гідрометцентр.

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