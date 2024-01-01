Лучан попередили про небезпечну грозу вночі

Лучан попередили про небезпечну грозу вночі
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.

Як ідеться в повідомленні синоптиків, вночі 11 червня в Луцьку та по області очікується гроза.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - інформує обласний гідрометцентр.

Лучан попередили про небезпечну грозу вночі

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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