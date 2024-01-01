Окупанти готують посібник для шкіл з «історії новоросії»

створювати паралельну реальність.



Про це в телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.



Росіяни планують випустити посібник з “історії новоросії: від давніх-давен до наших днів”.



В ньому ворог буде доводити існування якоїсь окремої російської цивілізації і її права на захоплені землі.



В традиціях нацистів існування інших народів буде відкидатись.



Центр національного спротиву закликає повідомляти про “педагогів”, які займаються промиванням мізків українських дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни продовжують переписувати історію на окупованих територіях іПро це в телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Росіяни планують випустити посібник з “історії новоросії: від давніх-давен до наших днів”.В ньому ворог буде доводити існування якоїсь окремої російської цивілізації і її права на захоплені землі.В традиціях нацистів існування інших народів буде відкидатись.Центр національного спротиву закликає повідомляти про “педагогів”, які займаються промиванням мізків українських дітей.

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