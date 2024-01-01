Окупанти готують посібник для шкіл з «історії новоросії»

Окупанти готують посібник для шкіл з «історії новоросії»
Росіяни продовжують переписувати історію на окупованих територіях і створювати паралельну реальність.

Про це в телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни планують випустити посібник з “історії новоросії: від давніх-давен до наших днів”.

В ньому ворог буде доводити існування якоїсь окремої російської цивілізації і її права на захоплені землі.

В традиціях нацистів існування інших народів буде відкидатись.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про “педагогів”, які займаються промиванням мізків українських дітей.

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Теги: окупанти, війна
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