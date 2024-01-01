На Карбишева в Луцьку облаштують велодоріжку

Нову велосипедну доріжку в обласному центрі Волині планують зробити на вулиці Карбишева та на ділянці дороги від вулиці Карбишева до автомобільної дороги М-19.Про це йшлося під час засідання робочої групи з покращення організації дорожнього руху на території Луцької міської територіальної громади, повідомляє департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради.Під час засідання учасники розглянули звернення мешканців будинку № 52а з вулиці Потебні щодо влаштування додаткового заїзду до одного з корпусів Луцького національного технічного університету.Також внесено зміни до схеми організації дорожнього руху на вулиці Дубнівській. Тут передбачають місця для паркування транспортних засобів згідно з вимогами нормативних документів, місця для відстою громадського транспорту, облаштування велосипедної доріжки на проїжджій частині. Все це буде враховано при проведенні капітального ремонту вулиці Дубнівської за наявності необхідного фінансування.Також велосипедну доріжкута на ділянці дороги від вулиці Карбишева до автомобільної дороги М-19. Окрім цього, на цій дорозі хочуть облаштувати тротуари та три смуги руху із виділенням смуги для лівого повороту. Ці оновлення врахують при проведенні робіт з капітального ремонту вулиці при відновленні та наявності необхідного фінансування.На вулиці Стрілецькій (в районі будинку №47) встановлять дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено».