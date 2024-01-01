На Донеччині загинув військовий з Волині Владислав Саковський

На Донеччині загинув військовий з Волині Владислав Саковський
Із фронту прийшли сумні та чорні новини у Дубівську громаду… Владислав Валентинович Саковський - житель села Вербка, навідник першого механізованого відділення третього механізованого взводу першої механізованої роти другого механізованого батальйону, солдат Збройний Сил України загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.

У зв'язку із сумною подією, у Дубівській громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба. Про це повідомляє ВСН, посилаючись на повідомлення громади.

Загиблому воїну тепер назавжди 26… У Героя залишилася мама Валентина Саковська, депутат Дубівської сільської ради, дружина Анна, маленька донечка Даяна, брат Віталій.

Зустрічатимуть Героя в понеділок, 17 червня.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, загибель, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув військовий з Волині Владислав Саковський
Сьогодні, 15:21
Момент ДТП: на пішохідному переході у Луцьку збили жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Трамп погрожує зупинити допомогу України
Сьогодні, 13:59
Українці домоглися у Словенії скасування концерту російської балерини, яка народилася в Луцьку
Сьогодні, 13:18
Як волинянам платити за електроенергію зі знижкою 50%
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко
06 червень, 20:35
На Донеччині загинув молодший сержант з Волині Дмитро Прокопчук На Донеччині загинув молодший сержант з Волині Дмитро Прокопчук
31 травень, 21:16
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Собчук На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Собчук
27 травень, 23:19
На війні загинув сапер з Волині Павло Лукашук На війні загинув сапер з Волині Павло Лукашук
21 травень, 22:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув військовий з Волині Владислав Саковський
Сьогодні, 15:21
 0
Момент ДТП: на пішохідному переході у Луцьку збили жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
 0
Трамп погрожує зупинити допомогу України
Сьогодні, 13:59
 0
Українці домоглися у Словенії скасування концерту російської балерини, яка народилася в Луцьку
Сьогодні, 13:18
 0
Як волинянам платити за електроенергію зі знижкою 50%
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8