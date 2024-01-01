На Донеччині загинув військовий з Волині Владислав Саковський

Владислав Валентинович Саковський - житель села Вербка, навідник першого механізованого відділення третього механізованого взводу першої механізованої роти другого механізованого батальйону, солдат Збройний Сил України загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.



У зв'язку із сумною подією, у Дубівській громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба. Про це повідомляє ВСН, посилаючись на повідомлення громади.



Загиблому воїну тепер назавжди 26… У Героя залишилася мама Валентина Саковська, депутат Дубівської сільської ради, дружина Анна, маленька донечка Даяна, брат Віталій.



Зустрічатимуть Героя в понеділок, 17 червня.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із фронту прийшли сумні та чорні новини у Дубівську громаду…- житель села Вербка, навідник першого механізованого відділення третього механізованого взводу першої механізованої роти другого механізованого батальйону, солдат Збройний Сил України загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.У зв'язку із сумною подією, у Дубівській громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба. Про це повідомляє ВСН, посилаючись на повідомлення громади.Загиблому воїну тепер назавжди 26… У Героя залишилася мама, депутат Дубівської сільської ради, дружина, маленька донечкабратЗустрічатимуть Героя в понеділок, 17 червня.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

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