Момент ДТП: на пішохідному переході у Луцьку збили жінку. ВІДЕО





Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.



Аварія сталася 13 червня о 10:05. Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на пішохідному переході по вулиці Винниченка.



Водій автомобіля «Nissan», був не уважний та не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили відео з камер спотережень міста Луцька. Камера зафіксувала момент ДТП - автівка збила жінку на пішохідному переході.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Аварія сталася 13 червня о 10:05. Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на пішохідному переході по вулиці Винниченка.Водій автомобіля «Nissan», був не уважний та не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.

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