Момент ДТП: на пішохідному переході у Луцьку збили жінку. ВІДЕО

Момент ДТП: на пішохідному переході у Луцьку збили жінку. ВІДЕО
Оприлюднили відео з камер спотережень міста Луцька. Камера зафіксувала момент ДТП - автівка збила жінку на пішохідному переході.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Аварія сталася 13 червня о 10:05. Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на пішохідному переході по вулиці Винниченка.

Водій автомобіля «Nissan», був не уважний та не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.


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Теги: Україна, Луцьк, аварія, ДТП
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