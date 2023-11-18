Момент ДТП: на пішохідному переході у Луцьку збили жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Оприлюднили відео з камер спотережень міста Луцька. Камера зафіксувала момент ДТП - автівка збила жінку на пішохідному переході.
Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Аварія сталася 13 червня о 10:05. Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на пішохідному переході по вулиці Винниченка.
Водій автомобіля «Nissan», був не уважний та не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.
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Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Аварія сталася 13 червня о 10:05. Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на пішохідному переході по вулиці Винниченка.
Водій автомобіля «Nissan», був не уважний та не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.
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