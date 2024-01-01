Данські F-16 будуть в Україні найближчим часом, – Зеленський





Про це сказав президент Володимир Зеленський, - пише



Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.



«Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн глобального Півдня до реалізації формули миру. Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом», — написав Зеленський.



Він зазначив, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Винищувачі F-16, які Силам оборони України передає уряд Данії, надійдуть найближчим часом.Про це сказав президент, - пише Громадське Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.«Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн глобального Півдня до реалізації формули миру. Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом», — написав Зеленський.Він зазначив, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію