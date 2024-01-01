Данські F-16 будуть в Україні найближчим часом, – Зеленський

Данські F-16 будуть в Україні найближчим часом, – Зеленський
Винищувачі F-16, які Силам оборони України передає уряд Данії, надійдуть найближчим часом.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, - пише Громадське.

Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

«Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн глобального Півдня до реалізації формули миру. Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом», — написав Зеленський.

Він зазначив, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

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Теги: авіація, війна, Україна, Данія, літаки, допомога
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