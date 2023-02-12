У волинянки виявили посеред міста знайшли наркотики





Під час поверхневої перевірки й документів у 28-річної горохівчанки було виявлено пакет із кормом для котів, а в ньому – пакетик вагою приблизно 3 грами з підозрілою речовиною, схожою на канабіс.



Правоохоронці відправили знайдену заборонену речовину на відповідну судово-медичну експертизу.



Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 КК України.

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