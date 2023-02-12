У волинянки виявили посеред міста знайшли наркотики

У волинянки виявили посеред міста знайшли наркотики
Професійне чуття вже вкотре не підвело працівників відділення поліції №1 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.

Під час поверхневої перевірки й документів у 28-річної горохівчанки було виявлено пакет із кормом для котів, а в ньому – пакетик вагою приблизно 3 грами з підозрілою речовиною, схожою на канабіс.

Правоохоронці відправили знайдену заборонену речовину на відповідну судово-медичну експертизу.

Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 КК України.

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Теги: Горохів, поліція, накротики, канабіс
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