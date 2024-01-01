Волинянка біля Луцька засіяла лавандою гектар поля. ВІДЕО

Марія Родзь із Жидичина на гектарі поля вирощує англійську вузьколисту лаванду. Жінка за освітою лікар, пропрацювала в офіційній медицині 15 років, але паралельно вивчала ароматерапію і так вирішила змінити свою діяльність.



Як розповіла Марія Родзь



З її слів, лаванда любить легкі ґрунти: піщані, кам'янисті та не любить поживних ґрунтів, добре росте в бідних ґрунтах, не любить застою води, має великі кущі та суцвіття, дає велику кількість ефірної олії і добре переносить волинські зими і весняні заморозки.



Триває цвітіння лаванди орієнтовно 3-4 тижні, його період залежить від умов, цього року це початок червня, минулого року вона розпускалась в кінці червня, каже господиня лавандового поля.



Марія Родзь експериментує з квітами лаванди. Їх додає до кави, готує з них сир та робить чай.



"Лаванда має понад 100 корисних властивостей, вона володіє антибактеріальними та противірусними властивостями. Балансує нервову систему, знижує тривогу, стреси, перезавантажує. Її можна використовувати, як ароматизатор для дому та в кулінарії", — розповідає жінка.



Для того, щоб лаванда росла кульками, то її треба формувати та обрізати три рази в рік, каже Марія Родзь. Додає, що основна обрізка після цвітіння, тоді кущі обрізає на 1/3 та формує кулькою. Ще два рази обрізає кущі перед зимою та навесні.



"Саме просте, це зібрати букетик квітів лаванди висушити його і тримати біля подушки, щоб покращити сон", — говорить жінка.



З її слів, на поле приїжджають волиняни, щоб подихати лавандою, відпочити та релакснути.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Жидичина на гектарі поля вирощує англійську вузьколисту лаванду. Жінка за освітою лікар, пропрацювала в офіційній медицині 15 років, але паралельно вивчала ароматерапію і так вирішила змінити свою діяльність.Як розповіла Марія Родзь Суспільному , вирощенням лаванди вона займається з 2019 року. Тоді розпочинала з 10 соток землі.З її слів, лаванда любить легкі ґрунти: піщані, кам'янисті та не любить поживних ґрунтів, добре росте в бідних ґрунтах, не любить застою води, має великі кущі та суцвіття, дає велику кількість ефірної олії і добре переносить волинські зими і весняні заморозки.Триває цвітіння лаванди орієнтовно 3-4 тижні, його період залежить від умов, цього року це початок червня, минулого року вона розпускалась в кінці червня, каже господиня лавандового поля.Марія Родзь експериментує з квітами лаванди. Їх додає до кави, готує з них сир та робить чай."Лаванда має понад 100 корисних властивостей, вона володіє антибактеріальними та противірусними властивостями. Балансує нервову систему, знижує тривогу, стреси, перезавантажує. Її можна використовувати, як ароматизатор для дому та в кулінарії", — розповідає жінка.Для того, щоб лаванда росла кульками, то її треба формувати та обрізати три рази в рік, каже Марія Родзь. Додає, що основна обрізка після цвітіння, тоді кущі обрізає на 1/3 та формує кулькою. Ще два рази обрізає кущі перед зимою та навесні."Саме просте, це зібрати букетик квітів лаванди висушити його і тримати біля подушки, щоб покращити сон", — говорить жінка.З її слів, на поле приїжджають волиняни, щоб подихати лавандою, відпочити та релакснути.

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