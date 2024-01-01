Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
Сьогодні, 20:00
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє Sinoptik.
Без опадів. Вітер західний та північно-західний, 0,5-4,8 м/с. Температура вночі 15°, вдень 24-22°.
Народний прогноз погоди: 17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – до вітру; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Без опадів. Вітер західний та північно-західний, 0,5-4,8 м/с. Температура вночі 15°, вдень 24-22°.
Народний прогноз погоди: 17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – до вітру; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.
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