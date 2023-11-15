Україна встановила дипломатичні відносини із державою з Мікронезії

Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим, ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між нашими державами і запустила дипломатичні відносини.



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У присутності лідерів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і директорка Бюро внутрішніх справ Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.



Глава Української держави подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру "Екологічна безпека". Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС.



"Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу", - сказав Володимир Зеленський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Швейцарії президентпровів зустріч із лідером Республіки Палау, ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між нашими державами і запустила дипломатичні відносини.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на Володимира Зеленського.У присутності лідерів міністр закордонних справі директорка Бюро внутрішніх справ Палаупідписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.Глава Української держави подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру "Екологічна безпека". Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС."Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу", - сказав Володимир Зеленський.

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