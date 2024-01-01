На війні загинув відомий волонтер, Герой з Луцька Ігор Приступа

Ігор Приступа (29.12.1978 року народження). Військового раніше нагородили орденом «За мужність».



Про важку втрату повідомили друзі Ігоря Приступи у мережі, пише ІА



Лучанин, широко відомий за прізвиськом Корнет, став на захист України ще задовго до повномасштабного вторгнення, активно волонтерив.



«Корнет...ти назавжди в нашій пам’яті, в пам’яті про ті найщасливіші студентські часи. С*ка війна», – написав у Фейсбуці депутат Волинської обласної ради Іван Мирка.



«Корнет. Ігор Приступа. Такий яскравий, щирий, відданий у дружбі, хоробрий і легкий. Як козак Мамай. Я щиро вірила, що перед такими й смерть відступає. Боляче так. Вбили виродки, вирвали з життя. Герою Слава!» - зазначила Наталя Дзямулич.



«Біль... найстрашніший рік у моєму житті. Корнетіще, братику, твоя посмішка назавжди. Ти тільки ж приїздив в Київ і ми мочили в каві твій орден мужності і нову «бричку», а митрополит ПЦУ Епіфаній особисто тобі дарував нагороду і хрестик в Михайлівському Золотоверхому. Ми так пишаємося тобою, і як нам усім тепер тебе не вистачатиме.



Друже, у кожного з нас є щось особливе, що повʼязане з тобою. Ти міг поговорити про важке і знаходив слова підтримки, міг згадати наше університетське життя і заглянути в душу. Вмів попри все сіяти сміх і вселяти віру. Ти беріг своїх бійців і сам йшов туди, куди не відважувалися інші.



Ти є, був і будеш боронити нас всіх, мій небесний воїну. До зустрічі. Царство Небесне, янголе охоронцю цієї страждаючої країни», – написав у мережі відомий луцький діджей Артем Неба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, що у війні з російським агресором загинув волонтер з Луцька, пластун, колишній гравець луцької команди КВК(29.12.1978 року народження). Військового раніше нагородили орденом «За мужність».Про важку втрату повідомили друзі Ігоря Приступи у мережі, пише ІА "Волинські новини" Лучанин, широко відомий за прізвиськом Корнет, став на захист України ще задовго до повномасштабного вторгнення, активно волонтерив.«Корнет...ти назавжди в нашій пам’яті, в пам’яті про ті найщасливіші студентські часи. С*ка війна», – написав у Фейсбуці депутат Волинської обласної ради«Корнет. Ігор Приступа. Такий яскравий, щирий, відданий у дружбі, хоробрий і легкий. Як козак Мамай. Я щиро вірила, що перед такими й смерть відступає. Боляче так. Вбили виродки, вирвали з життя. Герою Слава!» - зазначила«Біль... найстрашніший рік у моєму житті. Корнетіще, братику, твоя посмішка назавжди. Ти тільки ж приїздив в Київ і ми мочили в каві твій орден мужності і нову «бричку», а митрополит ПЦУособисто тобі дарував нагороду і хрестик в Михайлівському Золотоверхому. Ми так пишаємося тобою, і як нам усім тепер тебе не вистачатиме.Друже, у кожного з нас є щось особливе, що повʼязане з тобою. Ти міг поговорити про важке і знаходив слова підтримки, міг згадати наше університетське життя і заглянути в душу. Вмів попри все сіяти сміх і вселяти віру. Ти беріг своїх бійців і сам йшов туди, куди не відважувалися інші.Ти є, був і будеш боронити нас всіх, мій небесний воїну. До зустрічі. Царство Небесне, янголе охоронцю цієї страждаючої країни», – написав у мережі відомий луцький діджей

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