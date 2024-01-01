На війні загинув відомий волонтер, Герой з Луцька Ігор Приступа

На війні загинув відомий волонтер, Герой з Луцька Ігор Приступа
Стало відомо, що у війні з російським агресором загинув волонтер з Луцька, пластун, колишній гравець луцької команди КВК Ігор Приступа (29.12.1978 року народження). Військового раніше нагородили орденом «За мужність».

Про важку втрату повідомили друзі Ігоря Приступи у мережі, пише ІА "Волинські новини".

Лучанин, широко відомий за прізвиськом Корнет, став на захист України ще задовго до повномасштабного вторгнення, активно волонтерив.

«Корнет...ти назавжди в нашій пам’яті, в пам’яті про ті найщасливіші студентські часи. С*ка війна», – написав у Фейсбуці депутат Волинської обласної ради Іван Мирка.

«Корнет. Ігор Приступа. Такий яскравий, щирий, відданий у дружбі, хоробрий і легкий. Як козак Мамай. Я щиро вірила, що перед такими й смерть відступає. Боляче так. Вбили виродки, вирвали з життя. Герою Слава!» - зазначила Наталя Дзямулич.

«Біль... найстрашніший рік у моєму житті. Корнетіще, братику, твоя посмішка назавжди. Ти тільки ж приїздив в Київ і ми мочили в каві твій орден мужності і нову «бричку», а митрополит ПЦУ Епіфаній особисто тобі дарував нагороду і хрестик в Михайлівському Золотоверхому. Ми так пишаємося тобою, і як нам усім тепер тебе не вистачатиме.

Друже, у кожного з нас є щось особливе, що повʼязане з тобою. Ти міг поговорити про важке і знаходив слова підтримки, міг згадати наше університетське життя і заглянути в душу. Вмів попри все сіяти сміх і вселяти віру. Ти беріг своїх бійців і сам йшов туди, куди не відважувалися інші.

Ти є, був і будеш боронити нас всіх, мій небесний воїну. До зустрічі. Царство Небесне, янголе охоронцю цієї страждаючої країни», – написав у мережі відомий луцький діджей Артем Неба.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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