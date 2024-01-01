На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Лукʼянюк

Лукʼянюк Микола Вячеславович.



Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.



«Обірвалося молоде життя, сповнене любові до рідних та віри у світле майбутнє нашої країни. Співпереживаємо родині у цій невимовно важкій втраті та схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Глибокі співчуття рідним Героя. Хай Господь дасть сили і витримки впоратись із непоправною втратою», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув 27-річний житель села Комарове Ратнівської громади, старший сержантПро це повідомив голова Ратнівської громади«Обірвалося молоде життя, сповнене любові до рідних та віри у світле майбутнє нашої країни. Співпереживаємо родині у цій невимовно важкій втраті та схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Глибокі співчуття рідним Героя. Хай Господь дасть сили і витримки впоратись із непоправною втратою», - йдеться у дописі.

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