На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Лукʼянюк

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Лукʼянюк
На фронті загинув 27-річний житель села Комарове Ратнівської громади, старший сержант Лукʼянюк Микола Вячеславович.

Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.

«Обірвалося молоде життя, сповнене любові до рідних та віри у світле майбутнє нашої країни. Співпереживаємо родині у цій невимовно важкій втраті та схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Глибокі співчуття рідним Героя. Хай Господь дасть сили і витримки впоратись із непоправною втратою», - йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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