Відключення світла 17 червня на Волині: стало відомо, коли діятимуть графіки

Відключення світла 17 червня на Волині: стало відомо, коли діятимуть графіки
У всіх регіонах України завтра, 17 червня, графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 24:00.

Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.

"В період з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - сказано у повідомленні.

Причина - прогнозовае зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

У випадку зміни ситуації в енергосистемі України - буде повідомлено додатково.

Графіки для вашої черги можна переглянути на сайті "Волиньобленерго".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Лукʼянюк
Сьогодні, 21:42
Відключення світла 17 червня на Волині: стало відомо, коли діятимуть графіки
Сьогодні, 21:04
На війні загинув відомий волонтер, Герой з Луцька Ігор Приступа
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
Сьогодні, 20:00
Україна встановила дипломатичні відносини із державою з Мікронезії
Сьогодні, 19:08
Схожі новини
Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня
15 червень, 09:15
У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки
13 червень, 20:35
На Волині сьогодні скасували графіки погодинного відключення світла На Волині сьогодні скасували графіки погодинного відключення світла
09 червень, 17:57
Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки
09 червень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Лукʼянюк
Сьогодні, 21:42
 0
Відключення світла 17 червня на Волині: стало відомо, коли діятимуть графіки
Сьогодні, 21:04
 0
На війні загинув відомий волонтер, Герой з Луцька Ігор Приступа
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Україна встановила дипломатичні відносини із державою з Мікронезії
Сьогодні, 19:08
 0
Медіа
відео
1/8