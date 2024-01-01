Відключення світла 17 червня на Волині: стало відомо, коли діятимуть графіки
Сьогодні, 21:04
У всіх регіонах України завтра, 17 червня, графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 24:00.
Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
"В період з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - сказано у повідомленні.
Причина - прогнозовае зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.
У випадку зміни ситуації в енергосистемі України - буде повідомлено додатково.
Графіки для вашої черги можна переглянути на сайті "Волиньобленерго".
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Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
"В період з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - сказано у повідомленні.
Причина - прогнозовае зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.
У випадку зміни ситуації в енергосистемі України - буде повідомлено додатково.
Графіки для вашої черги можна переглянути на сайті "Волиньобленерго".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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