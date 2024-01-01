У 95-річчя Волинського краєзнавчого музею показали найдавніші і найсучасніші експонати. ВІДЕО





Того дня було багато відвідувачів і почесних гостей, їм презентували стародруки, оздоби з металу та рукописні документи, розповіла Ольга Корецька. З її слів, на освяченні музею 28 червня 1929 року був і президент Речі Посполитої Ігнацій Мостицький, який залишив свій автограф на перших сторінках книги відгуків.



Найдавніший експонат музею

За кількістю експонатів найчисельніша у Волинському краєзнавчому музеї — археологічна колекція. Вона налічує знаряддя праці з кремнію та каменю, глиняний посуд. Найцінніший експонат — скарб, знайдений на глибині пів метра у 1961 році поблизу села Качин на Камінь-Каширщині.



"Він датується V століттям нашої ери. Складається із бляшок кінської збруї, виготовлених зі срібла і срібна гривня. З подіями війни багато речей були перенесені в більш безпечні місця", — каже Ольга Корецька.



Робота музею в час повномасштабної війни

Основні фонди Волинського краєзнавчого музею налічують понад 172 тисячі експонатів, стільки ж експонатів в допоміжному фонді, говорить директорка Оксана Важатко. З її слів, у перші три місяці повномасштабного вторгнення Волинський краєзнавчий музей не приймав відвідувачів. Який вигляд мають давні експонати, зараз, каже, можна побачити лише на фотографіях.



До 95-річчя музею, аби не були порожніми вітрини, науковці монтують оновлену експозицію відділу давньої історії, тривають й виставкові проєкти.



"Коли розпочалась повномасштабна війна у Луцьку, ми всі пам’ятаємо вибухи, як потім зрозуміли, на Луцькому аеродромі. І нам вдалося отримати певні речі, які лишилися після бомбардування аеродрому, зокрема – залишки літака, залишки ракети, які атакували аеродром", — розповідає керівниця Волинського краєзнавчого музею.



У музеї проводять для відвідувачів тематичні екскурсії. Серед школярів, за словами Оксани Важатко, популярний відділ природи.

"Я побачила великого зубра, він занесений у Червону книгу. Я дізналась, що він водиться у нас в лісі і що він дуже великий ", — каже учениця Валерія Гречна.



Відокремлений підрозділ — Музей волинської ікони

Волинський краєзнавчий музей має шість відокремлених відділів, в яких працюють 142 науковці та доглядачі. Один з підрозділів — Музей волинської ікони очолює Тетяна Єлісєєва. Науковиця у музейній справі 43 роки. Розповідає: була учасницею наукової експедиції у 80-х роках минулого століття, коли збирали експонати, які тепер презентують школу волинського іконопису з 16 по 18 століття.



"Ми навіть не уявляли масштабів руйнувань наших храмів на той період і масштабів руйнувань сакральних пам’яток. У нас було величезне бажання їх зберегти, забрати та привезти у музей. Ми тоді привозили надзвичайно багато ікон, церковного начиння і декоративної різьби", — говорить завідувачка Музею волинської ікони Тетяна Єлісєєва.



Зі слів Тетяни Єлісєєвої, у фондах Музею Волинської ікони — майже три тисячі ікон, елементів декоративної різьби та скульптури, предметів металопластики. Також налічується 462 хатні ікони, які вилучили на волинських митних пунктах пропуску.







Довідково: Волинський краєзнавчий музей — головний музей Волинської області, найбільший і один із найдавніших в області. Його було відкрито 16 червня 1929 року у Луцьку. На базі закладу 1940 року було організовано обласний історико-краєзнавчий музей. У роки Другої світової війни колекція музею зазнала значних втрат, але заклад зміг відновити роботу у 1944 році. Нині Волинський краєзнавчий музей має в своєму складі ще шість музеїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинському краєзнавчому музею виповнюється 95 років. Першу збірку старожитностей презентували у Луцьку 16 червня 1929 року під час відкриття музею.Того дня було багато відвідувачів і почесних гостей, їм презентували стародруки, оздоби з металу та рукописні документи, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів. З її слів, на освяченні музею 28 червня 1929 року був і президент Речі Посполитої Ігнацій Мостицький, який залишив свій автограф на перших сторінках книги відгуків.За кількістю експонатів найчисельніша у Волинському краєзнавчому музеї — археологічна колекція. Вона налічує знаряддя праці з кремнію та каменю, глиняний посуд. Найцінніший експонат — скарб, знайдений на глибині пів метра у 1961 році поблизу села Качин на Камінь-Каширщині."Він датується V століттям нашої ери. Складається із бляшок кінської збруї, виготовлених зі срібла і срібна гривня. З подіями війни багато речей були перенесені в більш безпечні місця", — каже Ольга Корецька.Основні фонди Волинського краєзнавчого музею налічують понад 172 тисячі експонатів, стільки ж експонатів в допоміжному фонді, говорить директорка. З її слів, у перші три місяці повномасштабного вторгнення Волинський краєзнавчий музей не приймав відвідувачів. Який вигляд мають давні експонати, зараз, каже, можна побачити лише на фотографіях.До 95-річчя музею, аби не були порожніми вітрини, науковці монтують оновлену експозицію відділу давньої історії, тривають й виставкові проєкти."Коли розпочалась повномасштабна війна у Луцьку, ми всі пам’ятаємо вибухи, як потім зрозуміли, на Луцькому аеродромі. І нам вдалося отримати певні речі, які лишилися після бомбардування аеродрому, зокрема – залишки літака, залишки ракети, які атакували аеродром", — розповідає керівниця Волинського краєзнавчого музею.У музеї проводять для відвідувачів тематичні екскурсії. Серед школярів, за словами Оксани Важатко, популярний відділ природи."Я побачила великого зубра, він занесений у Червону книгу. Я дізналась, що він водиться у нас в лісі і що він дуже великий ", — каже ученицяВолинський краєзнавчий музей має шість відокремлених відділів, в яких працюють 142 науковці та доглядачі. Один з підрозділів — Музей волинської ікони очолює. Науковиця у музейній справі 43 роки. Розповідає: була учасницею наукової експедиції у 80-х роках минулого століття, коли збирали експонати, які тепер презентують школу волинського іконопису з 16 по 18 століття."Ми навіть не уявляли масштабів руйнувань наших храмів на той період і масштабів руйнувань сакральних пам’яток. У нас було величезне бажання їх зберегти, забрати та привезти у музей. Ми тоді привозили надзвичайно багато ікон, церковного начиння і декоративної різьби", — говорить завідувачка Музею волинської ікони Тетяна Єлісєєва.Зі слів Тетяни Єлісєєвої, у фондах Музею Волинської ікони — майже три тисячі ікон, елементів декоративної різьби та скульптури, предметів металопластики. Також налічується 462 хатні ікони, які вилучили на волинських митних пунктах пропуску.Волинський краєзнавчий музей — головний музей Волинської області, найбільший і один із найдавніших в області. Його було відкрито 16 червня 1929 року у Луцьку. На базі закладу 1940 року було організовано обласний історико-краєзнавчий музей. У роки Другої світової війни колекція музею зазнала значних втрат, але заклад зміг відновити роботу у 1944 році. Нині Волинський краєзнавчий музей має в своєму складі ще шість музеїв.

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