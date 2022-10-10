Українці домоглися у Словенії скасування концерту російської балерини, яка народилася в Луцьку
Сьогодні, 13:18
Черговий концерт російської прими-балерини, уродженки Луцька Світлани Захарової з проєктом «Моданс» не відбудеться у Словенії.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Завдяки комплексній роботі Посольства України в Республіці Словенія з представниками словенських державних установ та за сприяння української громади в Словенії виступ російської прими-балерини в рамках Люблянського фестивалю у столиці Словенії скасовано.
"Російська культура — культура агресії, терору, експансії та пропаганди. Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого «великого мистецтва» на світових сценах та майданчиках", - повідомляють у МЗС України.
Довідка:
Світлана Захарова народилася 10 червня 1979 року в місті Луцьк — російська балерина, прима-балерина «Большого театру». Народна артистка Росії (2008). Лауреат Державної премії РФ (2006). Депутат Державної думи Російської Федерації 4 та 5 скликань (2007–2011, 2011–2015). Член партії «Єдина Росія» з 2007 року.
У березні 2014 року підписала листа на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
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Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Завдяки комплексній роботі Посольства України в Республіці Словенія з представниками словенських державних установ та за сприяння української громади в Словенії виступ російської прими-балерини в рамках Люблянського фестивалю у столиці Словенії скасовано.
"Російська культура — культура агресії, терору, експансії та пропаганди. Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого «великого мистецтва» на світових сценах та майданчиках", - повідомляють у МЗС України.
Довідка:
Світлана Захарова народилася 10 червня 1979 року в місті Луцьк — російська балерина, прима-балерина «Большого театру». Народна артистка Росії (2008). Лауреат Державної премії РФ (2006). Депутат Державної думи Російської Федерації 4 та 5 скликань (2007–2011, 2011–2015). Член партії «Єдина Росія» з 2007 року.
У березні 2014 року підписала листа на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
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