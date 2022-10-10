Українці домоглися у Словенії скасування концерту російської балерини, яка народилася в Луцьку

Українці домоглися у Словенії скасування концерту російської балерини, яка народилася в Луцьку
Черговий концерт російської прими-балерини, уродженки Луцька Світлани Захарової з проєктом «Моданс» не відбудеться у Словенії.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Завдяки комплексній роботі Посольства України в Республіці Словенія з представниками словенських державних установ та за сприяння української громади в Словенії виступ російської прими-балерини в рамках Люблянського фестивалю у столиці Словенії скасовано.

"Російська культура — культура агресії, терору, експансії та пропаганди. Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого «великого мистецтва» на світових сценах та майданчиках", - повідомляють у МЗС України.

Довідка:
Світлана Захарова народилася 10 червня 1979 року в місті Луцьк — російська балерина, прима-балерина «Большого театру». Народна артистка Росії (2008). Лауреат Державної премії РФ (2006). Депутат Державної думи Російської Федерації 4 та 5 скликань (2007–2011, 2011–2015). Член партії «Єдина Росія» з 2007 року.

У березні 2014 року підписала листа на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.


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Теги: Україна, росія, культура, заборона, світ, Європа, Світлана Захарова
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