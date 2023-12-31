У селі на Волині вандали знищили і зіпсували понад 10 пам'ятників.ФОТО

У селі на Волині вандали знищили і зіпсували понад 10 пам'ятників.ФОТО
У Мар'янівській громаді невідомі вчилини акт вандалізму на кладовищі в селі Борочиче.

Про це повідомила місцева волонтерка Валентина Маціюк.

"Шановні жителі села Борочиче та навколишніх сіл Мар'янівської селищної ради,на кладовищі села Борочиче на днях вчинено акт вандалізму. Перевернуті та розбиті пам'ятники та хрести,розбиті та покрадені лампадки та ангелочки,вирвані та розкидані квіти,сліди розпивання спиртних напоїв", - йдеться у дописі Валентини Маціюк.

Невідомі вандали зіпсували більше 10 могил.

Місцевих жителів просять повідомити, якщо хтось бачив щось підозріле поблизу кладовища найближчими днями.


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Теги: Україна, Волинь, Мар'янівка, Борочиче, вандалізм, цвинтар
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