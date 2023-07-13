Минулої доби знищили 1160 окупантів, 58 артсистем і 56 одиниць автотехніки ворога

Минулої доби знищили 1160 окупантів, 58 артсистем і 56 одиниць автотехніки ворога
Військовослужбовці Сил оборони України протягом минулої доби на різних напрямках знищили 1160 окупантів, 58 артилерійських систем, 56 одиниць автомобільної та спецтехніки.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 526310 (+1160),
танків ‒ 7956 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
артилерійських систем – 13913 (+58) од,
РСЗВ – 1104 (+1) од,
засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11),
крилаті ракети ‒ 2296 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).

Дані уточнюються

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Теги: Україна, війна, ЗСУ, росія, знищення
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