Минулої доби знищили 1160 окупантів, 58 артсистем і 56 одиниць автотехніки ворога





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 526310 (+1160),

танків ‒ 7956 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,

артилерійських систем – 13913 (+58) од,

РСЗВ – 1104 (+1) од,

засоби ППО ‒ 853 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11),

крилаті ракети ‒ 2296 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).



Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Сил оборони України протягом минулої доби на різних напрямках знищили 1160 окупантів, 58 артилерійських систем, 56 одиниць автомобільної та спецтехніки.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 526310 (+1160),танків ‒ 7956 (+0) од,бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,артилерійських систем – 13913 (+58) од,РСЗВ – 1104 (+1) од,засоби ППО ‒ 853 (+0) од,літаків – 359 (+0) од,гелікоптерів – 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11),крилаті ракети ‒ 2296 (+3),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).Дані уточнюються

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