Минулої доби знищили 1160 окупантів, 58 артсистем і 56 одиниць автотехніки ворога
Сьогодні, 10:22
Військовослужбовці Сил оборони України протягом минулої доби на різних напрямках знищили 1160 окупантів, 58 артилерійських систем, 56 одиниць автомобільної та спецтехніки.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 526310 (+1160),
танків ‒ 7956 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
артилерійських систем – 13913 (+58) од,
РСЗВ – 1104 (+1) од,
засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11),
крилаті ракети ‒ 2296 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).
Дані уточнюються
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 526310 (+1160),
танків ‒ 7956 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
артилерійських систем – 13913 (+58) од,
РСЗВ – 1104 (+1) од,
засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11),
крилаті ракети ‒ 2296 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).
Дані уточнюються
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Минулої доби знищили 1160 окупантів, 58 артсистем і 56 одиниць автотехніки ворога
Сьогодні, 10:22
Яка ситуація на фронті станом на ранок 16 червня
Сьогодні, 09:00
Дочекалася тата з війни: волинський прикордонник після місяців розлуки зустрівся із донькою та дружиною
Сьогодні, 08:05
На Волині уродженка росії знайшла військовозобов’язаному чоловікові дружину з інвалідністю: її судили
Сьогодні, 06:08