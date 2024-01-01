Як волинянам платити за електроенергію зі знижкою 50%

Двозонний тариф використовують 103 793 волинян, що становить близько 25 % від загальної кількості споживачів світла в області.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на "Волиньобленерго".Головною перевагою двозонного лічильника є те, що з 23:00 вечора до 7:00 ранку прилад дає змогу оплачувати електроенергію із 50 % знижкою.Щоб користуватися двозонним лічильником, потрібно подати заяву про облаштування обліку електроенергії багатотарифним лічильником у центр обслуговування клієнтів чи філію «Волиньобленерго».Для отримання послуги клієнт має придбати лічильник та оплатити вартість послуги із заміни засобу обліку, що станом на 1 червня 2024 року становить 479,80 грн для однофазних лічильників та 749,20 грн для трифазних. Спеціалісти «Волиньобленерго» можуть надати рекомендації щодо типу електролічильника.Що відомо про підвищення тарифів на електроенергію для населенняКабінет міністрів України 31 травня ухвалив рішення підвищити ціни на електроенергію для населення. Це потрібно, щоби втримати та відновити енергосистему після обстрілів РФ.За рішенням уряду, до 30 квітня 2025 року встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт•год.Водночас так званий «нічний тариф» становитиме 2,16 грн за кВт•год – за ним електрику рахуватимуть, якщо в споживача встановлений двозонний лічильник.Крім того, протягом опалювального періоду – з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року – передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки. Він становитиме 2,64 грн/кВт•год за умови, якщо споживання не перевищує 2 000 кВт/год електроенергії на місяць протягом опалювального сезону.