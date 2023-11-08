У Луцьку запустили безкоштовні курси водійок

У Луцьку запустили безкоштовні курси водійок
«ВОНА-хаб» у співпраці з автошколою «Гудок» запустили безкоштовні курси водійок.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Опанувати водіння, стати ще більш мобільними та незалежними — мрія багатьох жінок, проте через різні обставини не завжди вдається її реалізувати. Унікальна можливість безоплатного навчання водіння для жінок з вразливих категорій стала реальністю завдяки Фонду народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine. Кар’єрний та бізнес-хаб “ВОНА” у співпраці з автошколою "Гудок" організовували такі курси водійок у Луцьку.

«У 2021 році Луцька міська рада підписала угоду про співпрацю з Фондом народонаселення ООН в Україні, відтоді у нашому місті працює «ВОНА-хаб». Робота побудована на тому, щоб дати жінці можливість та знання, які дозволять їй стати економічно та фінансово незалежною. Так виникла потреба організувати навчання водіння. Жінки особливої долі – потребують в рази більше підтримки. Цей конкурс набрав великого ажіотажу. За час реєстрації надійшло 1535 заявок. Жінки писали свої мотиваційні листи, другий етап відбору пройшли 209 учасниць, з яких було відібрано 25. Ми кожну з учасниць мотивуємо до успішної історії і віримо в кожну», - зазначила начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.

Програма розрахована на жінок, які ще не мають водійського посвідчення, хочуть його отримати з метою підвищення економічної спроможності, а також потребують водійського посвідчення для працевлаштування або просування по кар'єрі.
У Луцьку запустили безкоштовні курси водійок

Директор автошколи «Гудок» Богдан Романюк розповів, що це перший проєкт у співпраці з «ВОНА-хаб». «Це шанс для жінок стати сильнішими. Дуже хочу, щоб вони скористалися цим шансом та взяли від цього курсу максимум», - зазначив він.

Навчання триватиме 2,5 тижні, проводитимуть його викладачі із багаторічним досвідом. Спочатку учасниці будуть проходити теоретичний курс, а згодом, 15, які успішно складуть, теоретичний іспит, матимуть змогу пройти і практичний курс водіння.
У Луцьку запустили безкоштовні курси водійок

Довідково:

ВОНА Хаб. Луцьк – це простір, що орієнтований та сприяє розвитку професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства, перебувають у важких життєвих обставинах та прагнуть розвиватися у професійному напрямку. Проєкт реалізує Фонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine та Управління соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради за фінансової підтримки USAID's Bureau for Humanitarian Assistance, за імплементації з Благодійною організацією Синергія дії Synergy of Action та Благодійною організацією Благодійний фонд «Butterfly».
У Луцьку запустили безкоштовні курси водійок

У рамках роботи Хабу надають такі послуги:

● індивідуальна професійна підтримка жінок від кар’єрних радниць проєкту (визначення компетентності, консультації щодо стратегій та методів пошуку роботи, допомога у підготовці резюме, проходженні співбесіди, пошуку роботи, адаптації на новому робочому місці, підтримка у започаткуванні власного бізнесу);
У Луцьку запустили безкоштовні курси водійок

● організація для жінок професійних та підприємницьких курсів, стажування в компаніях, з метою розширення можливостей працевлаштування або сприяння заснуванню власного бізнесу;

● підтримка психологинями проєкту на шляху до економічної незалежності.

Заклад розташований у Луцьку на вулиці Шота Руставелі, 9. У приміщенні є декілька кімнат для консультацій, тренінгів, лекцій, а також дитяча кімната.
У Луцьку запустили безкоштовні курси водійок


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Теги: Луцьк, курси, водійка
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