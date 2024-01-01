Волинянка виборола золото на чемпіонаті Європи з веслування
Сьогодні, 13:22
Представниця Волині Марина Мажула стала чемпіонкою Європи з пара каное в Угорщині.
Про це у фейсбуці повідомляє волинський Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Учора завершився чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное, пара каное та веслування на дошці стоячи 2024 року, який проходив з 13 по 16 червня в угорському місті Сегеді.
У чемпіонаті брали участь двоє представників Волинської області: Андрій Сивих та Марина Мажула.
Марина Мажула стала чемпіонкою Європи з пара каное на дистанції 200 м.
Нагадаємо, вперше у чемпіонаті Європи з пара каное брав участь веслувальник Андрій Сивих, який завершив свої виступи на четвертій сходинці.
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Про це у фейсбуці повідомляє волинський Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Учора завершився чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное, пара каное та веслування на дошці стоячи 2024 року, який проходив з 13 по 16 червня в угорському місті Сегеді.
У чемпіонаті брали участь двоє представників Волинської області: Андрій Сивих та Марина Мажула.
Марина Мажула стала чемпіонкою Європи з пара каное на дистанції 200 м.
Нагадаємо, вперше у чемпіонаті Європи з пара каное брав участь веслувальник Андрій Сивих, який завершив свої виступи на четвертій сходинці.
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