Волинянка виборола золото на чемпіонаті Європи з веслування

Представниця Волиніа стала чемпіонкою Європи з пара каное в Угорщині.Про це у фейсбуці повідомляє волинський Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".Учора завершився чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное, пара каное та веслування на дошці стоячи 2024 року, який проходив з 13 по 16 червня в угорському місті Сегеді.У чемпіонаті брали участь двоє представників Волинської області:та Марина Мажула.Марина МажулаЄвропи з пара каное на дистанції 200 м.Нагадаємо, вперше у чемпіонаті Європи з пара каное брав участь веслувальник Андрій Сивих, який завершив свої виступи на четвертій сходинці.