Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку





Про це Юрій Погуляйко.



Волинські прикордонники отримали екскаватор, 3 трактори, 5 легкових автомобілів, 2 вантажні машини, 2 мікроавтобуси, генератори, тепловізори, навантажувач, системи супутникового зв'язку «Starlink», безпілотники, зарядні станції, телевізори, мотопомпи, мийки високого тиску та дровоколи.



"Це спільна робота меценатів, громадських організацій, підприємств, облдержадміністрації та облради. Також обладнання вдалося придбати за кошти, виручені з благодійних заходів, які проходили на Волині: футбольних матчів, аукціонів тощо. Водночас екскаватор вартістю 6 мільйонів гривень купили за рахунок субвенції.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід»



Вдячний усім, хто долучається до підтримки наших військових. Окрема подяка благодійним фондам: «Разом у Майбутнє ЮА», «Волинь-2014», «Доброта», «Сучасна Україна», «Ми з Україною», «Надія», «Сирінга», «ДІЯ ВОЛОНТЕРА», «Крок за кроком», ТОВ «Західна лінія», Олександру Можайському та меценатам", - зазначив Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для облаштування кордону та виконання бойових завдань волинським прикордонникам передали спеціальну техніку.Про це повідомив голова Волинської ОВАВолинські прикордонники отримали екскаватор, 3 трактори, 5 легкових автомобілів, 2 вантажні машини, 2 мікроавтобуси, генератори, тепловізори, навантажувач, системи супутникового зв'язку «Starlink», безпілотники, зарядні станції, телевізори, мотопомпи, мийки високого тиску та дровоколи."Це спільна робота меценатів, громадських організацій, підприємств, облдержадміністрації та облради. Також обладнання вдалося придбати за кошти, виручені з благодійних заходів, які проходили на Волині: футбольних матчів, аукціонів тощо. Водночас екскаватор вартістю 6 мільйонів гривень купили за рахунок субвенції.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Вдячний усім, хто долучається до підтримки наших військових. Окрема подяка благодійним фондам: «Разом у Майбутнє ЮА», «Волинь-2014», «Доброта», «Сучасна Україна», «Ми з Україною», «Надія», «Сирінга», «ДІЯ ВОЛОНТЕРА», «Крок за кроком», ТОВ «Західна лінія», Олександру Можайському та меценатам", - зазначив Погуляйко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію