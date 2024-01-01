Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку

Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку
Для облаштування кордону та виконання бойових завдань волинським прикордонникам передали спеціальну техніку.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Волинські прикордонники отримали екскаватор, 3 трактори, 5 легкових автомобілів, 2 вантажні машини, 2 мікроавтобуси, генератори, тепловізори, навантажувач, системи супутникового зв'язку «Starlink», безпілотники, зарядні станції, телевізори, мотопомпи, мийки високого тиску та дровоколи.

"Це спільна робота меценатів, громадських організацій, підприємств, облдержадміністрації та облради. Також обладнання вдалося придбати за кошти, виручені з благодійних заходів, які проходили на Волині: футбольних матчів, аукціонів тощо. Водночас екскаватор вартістю 6 мільйонів гривень купили за рахунок субвенції.

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Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку

Вдячний усім, хто долучається до підтримки наших військових. Окрема подяка благодійним фондам: «Разом у Майбутнє ЮА», «Волинь-2014», «Доброта», «Сучасна Україна», «Ми з Україною», «Надія», «Сирінга», «ДІЯ ВОЛОНТЕРА», «Крок за кроком», ТОВ «Західна лінія», Олександру Можайському та меценатам", - зазначив Погуляйко.
Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку
Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку
Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку
Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку


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Теги: Волинь, кордон, укріплення
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