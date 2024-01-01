Організатор схеми для ухилянтів на Буковині попався вдруге

Працівники СБУ затримали організатора «схеми для ухилянтів», який раніше уже притягувався за переправлення чоловіків за кордон.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки заблокувала ще 3 схемита нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів незаконної діяльності.За гроші вони допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або уникнути призову через підроблені документи.Вартість таких «послуг» становила до 15 тис. євро. Сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.На Буковині затримано рецидивіста з Чернівецького району, який уже перебуває під слідством за організацію каналу нелегальної міграції.Тоді на час розслідування суд обрав для нього запобіжний захід, який не передбачає перебування під вартою.Скориставшись цим, фігурант продовжив поширювати в месенджері «рекламні» оголошення, де пропонував військовозобов’язаним допомогу у втечі до Євросоюзу.Потім він зустрічався зі своїми клієнтами, відвозив їх на власному авто до кордону, а далі показував лісові стежки у напрямку сусідньої країни.Так, на Закарпатті затримано місцевого жителя, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонну річку.Щоб подолати водну перешкоду, фігурант прокладав для своїх клієнтів маршрут по мілині або мілководдю.На протилежному березі ухилянтів зустрічали інші учасники злочинної схеми, які допомагали «новоприбулим» легалізуватись у зарубіжній країні.У Харківській області викрито місцевого ділка, який торгував підробленими посвідченнями про зняття з військового обліку.Задокументовано факти, коли ухилянти намагалися ввести в оману представників ТЦК, пред’являючи військовим видані ним фальшиві документи.За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.