На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі: серед них є волиняни

На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі: серед них є волиняни
Увечері 13 червня прикордонники Одеської області затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка − ці люди у такий спосіб намагалися доїхати до кордону з Молдовою.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі марафону новин, пише Українська правда.

"Цей транспортний засіб зупинили за кілька кілометрів від кордону. В подальшому, скоріше за все, ця група могла б поділитися на більш менші. Або злочинні організатори вигадували б якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що наразі проводять перевірочні заходи щодо порушників. Також прикордонники викликали на місце події правоохоронців, щоб вони проти водія порушили справу де порушили справу за організацію незаконного перетину кордону.

У ДПСУ додали, що вантажівку марки "Рено" зупинили неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади.

Водій − мешканець Болградського району − замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років.

За даними ДПСУ, "туристами" виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

За словами Демченка, спроби незаконного перетину кордону продовжуються щодня, і організатори стають зухвалішими.

"Ми затримуємо таких осіб. Не варто їх називати ухилянтами, вони перш за все є порушниками державного кордону, бо частина з них може навіть не підпадати під категорію мобілізації, маючи вік менше 25 років.

Але за останній час ми бачимо зухвалість дій навіть, напевно, не самих порушників, а тих організаторів, злочинних груп, які їм обіцяють сприяння у незаконному перетині, бо досить часто фіксуються більш великі групи, які намагаються переміститися через кодон", - сказав Демченко.

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Теги: Молдова, ухилянти
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