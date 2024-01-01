Навіки 18: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині

Навіки 18: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині
До Ковеля на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні 19-річного краянина Володимира Шевка.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

«З великим сумом сповіщаю про загибель юного Захисника України Шевка Володимира Андрійовича (15.11.2005-12.06.2024)», - зазначив Чайка.

За його словами, 18-річний Володимир прийняв непохитне рішення захищати Україну і наприкінці лютого 2024 року, уклавши контракт, долучився до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Декілька місяців солдат провів на передовій. Загинув 12 червня біля села Нововодяне Сватівського району Луганської області.

Прощання із Героєм Володимиром Шевком відбудеться у суботу, 15 червня.

▪ 10:50 – літія біля будинку, де мешкав Захисник (вулиця Незалежності, 70);
▪ 11:00 – служба у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного (вулиця Незалежності);
▪ хода до центру міста після завершення служби;
▪ 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського кладовища.

«Висловлюю щирі співчуття рідним Володимира Шевка – бабусям, дідусеві, братові та тітці, а також усім друзям та близьким. Вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначив Ігор Чайка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Навіки 18: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині
Сьогодні, 13:12
На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі: серед них є волиняни
Сьогодні, 13:11
Взимку в українців світло може бути п’ять-шість годин на день, – Коваленко
Сьогодні, 13:00
Чиновник Хмельницької міськради працюввав на фсб, – СБУ
Сьогодні, 12:44
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:39
Схожі новини
На Волині віддали останню шану Герою Юрієві Янюку На Волині віддали останню шану Герою Юрієві Янюку
13 червень, 15:17
У місті на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя У місті на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя
13 червень, 13:08
Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині
12 червень, 16:09
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
12 червень, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Навіки 18: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині
Сьогодні, 13:12
 0
На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі: серед них є волиняни
Сьогодні, 13:11
 0
Взимку в українців світло може бути п’ять-шість годин на день, – Коваленко
Сьогодні, 13:00
 0
Чиновник Хмельницької міськради працюввав на фсб, – СБУ
Сьогодні, 12:44
 0
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8