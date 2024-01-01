Навіки 18: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині
Сьогодні, 13:12
До Ковеля на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні 19-річного краянина Володимира Шевка.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
«З великим сумом сповіщаю про загибель юного Захисника України Шевка Володимира Андрійовича (15.11.2005-12.06.2024)», - зазначив Чайка.
За його словами, 18-річний Володимир прийняв непохитне рішення захищати Україну і наприкінці лютого 2024 року, уклавши контракт, долучився до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Декілька місяців солдат провів на передовій. Загинув 12 червня біля села Нововодяне Сватівського району Луганської області.
Прощання із Героєм Володимиром Шевком відбудеться у суботу, 15 червня.
▪ 10:50 – літія біля будинку, де мешкав Захисник (вулиця Незалежності, 70);
▪ 11:00 – служба у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного (вулиця Незалежності);
▪ хода до центру міста після завершення служби;
▪ 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського кладовища.
«Висловлюю щирі співчуття рідним Володимира Шевка – бабусям, дідусеві, братові та тітці, а також усім друзям та близьким. Вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
«З великим сумом сповіщаю про загибель юного Захисника України Шевка Володимира Андрійовича (15.11.2005-12.06.2024)», - зазначив Чайка.
За його словами, 18-річний Володимир прийняв непохитне рішення захищати Україну і наприкінці лютого 2024 року, уклавши контракт, долучився до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Декілька місяців солдат провів на передовій. Загинув 12 червня біля села Нововодяне Сватівського району Луганської області.
Прощання із Героєм Володимиром Шевком відбудеться у суботу, 15 червня.
▪ 10:50 – літія біля будинку, де мешкав Захисник (вулиця Незалежності, 70);
▪ 11:00 – служба у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного (вулиця Незалежності);
▪ хода до центру міста після завершення служби;
▪ 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського кладовища.
«Висловлюю щирі співчуття рідним Володимира Шевка – бабусям, дідусеві, братові та тітці, а також усім друзям та близьким. Вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
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